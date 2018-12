Bayern München: Uli Hoeneß lobt angrifflustigen Hasan Salihamidzic

Der Bayern-Sportchef gibt sich in der Öffentlichkeit zunehmend forscher. Seinem Boss gefällt das neue Auftreten des Bosniers.

Präsident Uli Hoeneß vom deutschen Rekordmeister Bayern München hat Sportdirektor Hasan Salihamidzic für dessen neue Angriffslust gelobt. "Er hat jetzt Mut, wirklich sehr offensiv nach vorne zu gehen. Das gefällt mir natürlich besonders gut. Muss ja irgendeiner auch übernehmen", sagte Hoeneß (66) der Bild.

Der Patriarch galt selbst über Jahre als personifizierte "Abteilung Attacke" der Bayern. Zuletzt hatte er betont, sich öffentlich mehr zurückhalten zu wollen - was ihm nur phasenweise gelang.

Bayern München: Hasan Salihamidzic soll sich profilieren

Salihamidzic (41) wurde etwa von Karl-Heinz Rummenigge (63) in den Vordergrund geschoben. Der Vorstandsvorsitzende hatte gefordert, dass sich der Sportchef über öffentliche Auftritte "ein Stück weit profilieren soll und muss".

Dies tat Salihamidzic zuletzt etwa in einem Interview mit der Welt am Sonntag, in dem er seine Arbeit erklärte - und über die seiner Vorgänger Christian Nerlinger und Matthias Sammer stellte. Außerdem übernahm er von Rummenigge die Aufgabe, vor Auswärtsspielen in der Champions League zu den Medien zu sprechen.