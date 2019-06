Wellington Phoenix bestätigt: Sarpreet Singh vor möglichem Wechsel zu FC Bayern München

Bayern München steht offenbar kurz davor, das 20-jährige Mittelfeldtalent Sarpeet Singh zu verpflichten. Dies bestätigte Wellington Phoenix.

Der könnte mit Sarpreet Singh vom neuseeländischen Erstligisten Wellington Phoenix das nächste internationale Talent verpflichten. Dies bestätigte der Klub aus der A-League.

Erlebe Europas Top-Ligen live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

So befindet sich der offensive Mittelfeldspieler bereits in der bayerischen Landeshauptstadt, wo letzte Formalitäten geklärt werden sollen. Noch gebe es aber kein offizielles Angebot von Seiten des deutschen Rekordmeisters, der in München zunächst für das Reserve-Team in der eingeplant werden soll.

Sarpreet Singh zum FC Bayern? Zwei Jahre Profi-Erfahrung in Neuseeland

"Es gab einige Klubs, die an Sarpreet interessiert waren, wobei Bayern der Klub war, der das Interesse intensiviert hat", erklärte Phoenix-Manager David Dome gegenüber www.aleague.com.au. "Wir warten nun auf ein offizielles Angebot, um zu sehen, ob es unseren Vorstellungen entspricht. Ist alles geklärt, könnte Sarpreet kommende Saison in spielen.

Singh spielt seit zwei Jahren für die Phoenix-Profis. In der abgelaufenen Saison kam er auf 25 Einsätze, in denen er fünf Treffer erzielte und sieben Tore vorbereitete. Viermal trug er bereits das Trikot seines Landes und traf dabei einmal ins Schwarze. Sein Vertrag in der neuseeländischen Hauptstadt läuft noch bis zum Sommer 2020.