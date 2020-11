FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die Aufstellung heute in der UEFA Champions League

Bayern München kann bereits heute gegen Salzburg den Einzug ins Achtelfinale klar machen. Wen beordert Trainer Hansi Flick dafür in die Aufstellung?

kann sich heute einen Achtelfinalplatz in der besorgen, dafür muss gegen RB Salzburg ein Sieg her. Anstoß ist um 21 Uhr in der Münchner Allianz Arena.

Bayern rangiert derzeit mit neun Punkten auf Platz eins der Gruppe A. (4 Punkte), (2) und RB Salzburg (1) haben bereits einen deutlichen Abstand zum amtierenden Titelträger.

Trainer Hansi Flick muss drei Wochen nach dem Hinspiel gegen Salzburg (6:2) verletzungsbedingt einige Akteure ersetzen. Wie sich das in der Aufstellung widerspiegelt, erfahren wir ab circa 20 Uhr.

FC Bayern gegen RB Salzburg - wer steht heute um 21 Uhr zum Anpfiff auf dem Feld? Goal präsentiert Euch rund eine Stunde vorher die offiziellen Aufstellungen.

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die offizielle Aufstellung in der Champions League

Aufstellung FC Bayern: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Richards - Roca, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

Aufstellung RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Berisha, Szoboszlai - Koita

FC Bayern München vs. RB Salzburg: So könnte der FCB spielen

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, Müller, Coman - Lewandowski

🗨️ "Wir wissen, dass es ein schwieriges Spiel wird. Entscheidend ist, dass jeder einzelne Spieler bei uns seine Leistung abruft und sich in den Dienst der Mannschaft stellt. Dann haben wir eine enorme Qualität und sind nur schwer zu schlagen."#MiaSanMia #FCBSAL #packmas pic.twitter.com/yXJFqva8sz — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2020

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die Personalsituation beim FCB

Trainer Hansi Flick gab auf der Pressekonferenz einen Tag vor dem Spiel bereits einen Einblick in die Personalsituation bei den Münchnern. Einige Stars müssen demnach noch zuschauen.

"Bei Lucas Hernandez hoffen wir, dass er dabei ist, bei Corentin Tolisso und Bouna Sarr wird es nicht reichen", erklärte Flick. "Auch Niklas Süle wird nicht zur Verfügung stehen. Wir hoffen aufs Wochenende."

Neben Tolisso, Sarr und Süle fehlen zudem die längerfristig verletzten Joshua Kimmich (Meniskus-Op) und Alphonso Davies (Bänderriss im Sprunggelenk).

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Diese Stars fehlen dem FCB

Joshua Kimmich (Meniskus-OP)

Alphonso Davies (Bänderriss)

Niklas Süle (Trainingsrückstand)

Corentin Tolisso (Muskuläre Probleme)

Bouna Sarr (Oberschenkelblessur)

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Der Kader des FCB

Voraussichtliche Aufstellung:

Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez - Martinez, Goretzka - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Reservebank:

Nübel, Richards, Douglas Costa, Musiala, Roca, Sane, Choupo-Moting, Zirkzee

🎙️ #Flick über Salzburg: "Sie sind ein sehr unbequemer Gegner und sie wissen, wie sie den Gegner unter Druck setzen können. Wenn sie den Ball gewinnen, spielen sie gut nach vorne. Die Mannschaft ist in der Lage, in der #UCL konkurrenzfähig zu sein."#packmas #FCBSAL pic.twitter.com/3EmqsgABOp — FC Bayern München (@FCBayern) November 24, 2020

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die Personalsituation bei den Österreichern

Voraussichtliche Aufstellung:

Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic - Mwepu, Szoboszlai - Berisha, Koita

Verletzt:

Patson Daka (Muskelverletzung)

​Antoine Bernede (Schienbeinbruch)

Masaya Okugawa (Adduktorenverletzung)

FC Bayern München vs. RB Salzburg: Die Aufstellungen im Hinspiel

Aufstellung des FC Bayern München: Neuer - Pavard (74. Sarr), Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso (75. Martinez) - Gnabry (91. Douglas Costa), Müller (91. Musiala), Coman (75. Sane) - Lewandowski

Neuer - Pavard (74. Sarr), Boateng, Alaba, Hernandez - Kimmich, Tolisso (75. Martinez) - Gnabry (91. Douglas Costa), Müller (91. Musiala), Coman (75. Sane) - Lewandowski Aufstellung von RB Salzburg: Stankovic - Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer - Camara, Junuzovic (65. Okugawa) - Mwepu, Szoboszlai - M. Berisha (76. Onguene), S. Koita (65. Okafor)

