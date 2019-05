Bayern München: Rafinha will auf jeden Fall weitermachen

Für Rafinha endet das Kapitel FC Bayern in diesem Sommer. Am Dienstag verabschiedete er sich in München schonmal von den Journalisten.

Rafinha wird seine Karriere nach seinem Abschied von Bayern München auf jeden Fall fortsetzen. Das Ziel des 33-Jährigen ist allerdings noch offen. "Ich spiele noch in oder in Europa. Ich überlege das in Ruhe mit meiner Familie in Brasilien nach der Saison, wohin ich gehe", sagte Rafinha am Dienstag.

Den Vertrag des Brasilianers hatte der FC Bayern nicht verlängert . Rafinha hat insgesamt acht Jahre für den deutschen Rekordmeister gespielt, bisher 266 Pflichtspiele absolviert und 16 Titel gewonnen. Als 18-Jähriger war der frühere Nationalspieler zu Schalke 04 gekommen u nd 2010 zum FC Genua gewechselt . Ein Jahr später holte ihn der FCB nach München.

Bayern-Stars begleiten Rafinha zur letzten Pressekonferenz

Auch wenn der Außenverteidiger beim FC Bayern hinter Philipp Lahm, David Alaba oder Joshua Kimmich oft zweite Wahl gewesen war, genoss Rafinha in der Mannschaft höchsten Respekt. Dies verdeutlichten seine Mannschaftskollegen Franck Ribery, Thomas Müller, Manuel Neuer, Thiago, David Alaba, Renato Sanches, Robert Lewandowski und Javi Martinez: Sie begleiteten Rafinha zur seiner Abschieds-PK am Dienstag.

🎙 @R13_official über seine #FCBayern -Zeit und seinen Abschied: "Die acht Jahre hier waren schön, ich hatte tolle Momente beim #FCBayern . 2013 mit dem Triple war etwas ganz Besonderes. Aber irgendwann geht jede Zeit zu Ende." #MiaSanMia pic.twitter.com/iMdFd02pki — (@FCBayern) 14. Mai 2019

Er sei nicht so sehr wegen seines letzten Spiels für den FC Bayern "traurig, sondern wegen meiner Jungs hier. Mit ihnen bin ich schon so lange zusammen. Wir hatten so viele schöne Momente", sagte Rafinha mit Tränen in den Augen. Er habe in München "alles erlebt und alles gewonnen, es war eine tolle Zeit".