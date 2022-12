FC Bayern München: Rückkehr von Alexander Nübel gestaltet sich schwierig - Gespräche mit Monaco stocken wohl

Der FC Bayern München sucht weiterhin nach einem Neuer-Ersatz, eine Rückholaktion von Alexander Nübel lässt aber auf sich warten.

WAS IST PASSIERT? Die Suche nach einem Ersatz für Manuel Neuer gestaltet sich beim FC Bayern alles andere als einfach. Wie die L'Équipe nun berichtet, dauern die Gespräche zwischen den Münchnern und der AS Monaco über eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel weiter an. Der Deal würde demnach vor allem dadurch erschwert, dass die Monegassen einen Nachfolger für den 26-Jährigen finden müssten. Hinzu kommt, dass Nübel - auch wenn Neuer wieder fit ist - weiterhin regelmäßig zum Einsatz kommen möchte.

Im Leihvertrag des Ex-Schalkers soll dem Vernehmen nach keine Rückholklausel enthalten sein. Dass Nübel also zeitnah an die Säbener Straße zurückkehrt, gilt nach aktuellem Stand alles andere als wahrscheinlich.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist wichtig, dass wir für unsere Mannschaft kurzfristig die beste Lösung finden", betonte Hasan Salihamidzic im Gespräch mit der Sport Bild. Die "naheliegendste Lösung" sei "natürlich" Alexander Nübel, ergänzte er: "Am Ende hat die AS Monaco das letzte Wort."

Alexander Backs, der Berater des Keepers, bestätigte vor wenigen Wochen bei Sky: "Ja, die Bayern wollen Alexander zurückholen und haben mich darüber informiert. Es liegt jetzt vor allem an den Vereinen, eine Einigung zu finden. Für Alexander ist es wichtig zu wissen, was seine Perspektive ist".

WAS IST DER HINTERGRUND? Manuel Neuer fehlt dem deutschen Rekordmeister nach einem Beinbruch bei einem Skiunfall für den Rest der Saison. Seitdem sind die Münchner auf der Suche nach einem Ersatz. Gehandelt werden neben Alexander Nübel unter anderem auch Yann Sommer und Kroatien-Star Dominik Livaković.

WIE GEHT ES WEITER? Vorerst müssten sich die Bayern mit der AS Monaco auf einen Deal einigen. Selbst dann ist eine Nübel-Rückkehr aber noch nicht beschlossene Sache. Der gebürtige Paderborner will künftig regelmäßig zwischen den Pfosten stehen, dass FCB-Kapitän Neuer das akzeptiert, ist jedoch fraglich.

Auch soll Nübel zu dem Torwarttrainer des amtierenden deutschen Meisters, Toni Tapalovic, eine äußerst komplizierte Beziehung haben. Daher ist es gut möglich, dass Hasan Salihamidzic und Co. am Ende einen routinierten Torhüter wie Yann Sommer an die Säbener Straße holen werden.

