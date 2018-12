Bayern Münchens Niklas Süle schwärmt von Luka Jovic: "Mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt"

Luka Jovic gehört zu den Top-Torjägern der Bundesliga. Auch Niklas Süle ist angetan von den Fähigkeiten des Eintracht-Stars.

Bayern Münchens Innenverteidiger Niklas Süle hat sich beeindruckt von Luka Jovic gezeigt. Mit dem Stürmer von Eintracht Frankfurt lieferte sich der Nationalspieler beim 3:0-Sieg des FCB am Samstag einige packende Duelle und war anschließend voll des Lobes.

Gemäß tz sagte Süle: "Jovic hat schon die komplette Hinrunde und auch vergangene Saison gezeigt, was er für ein Stürmer ist. Im Zusammenspiel mit Haller ist er mit das Beste, was es in der Bundesliga gibt."

Bayern München: Ist SGE-Star Luka Jovic ein Kandidat für einen Transfer?

Im Duell mit den Bayern gingen Jovic und sein Sturmpartner Sebastian Haller jedoch leer aus. Vor allem in der Anfangsphase hatten sie die Abwehr der Gäste in der Commerzbank-Arena allerdings vor große Schwierigkeiten gestellt.

Zu Süles Aussagen passt zudem, dass die Münchner mit Ex-SGE-Coach Niko Koac ein Auge auf Jovic geworfen haben sollten. Sportdirektor Hasan Salihamidzic wollte ein Interesse an dem serbischen Nationalspieler allerdings vor Journalisten nicht bestätigen: "Der Trainer hat den Jungen letztes Jahr trainiert. Was ihr da reininterpretiert habt, das sind Spekulationen."