Bayern München nach dem Auftaktsieg in Hoffenheim: "Den BVB hatten wir nicht im Hinterkopf"

Der FC Bayern hat mit einem Sieg in Hoffenheim den Rückstand auf den BVB auf drei Punkte verkürzt. Die Stimmung war im Anschluss gut. Die Stimmen.

Der FC Bayern München gewinnt den Auftakt in die Rückrunde der Bundesliga bei 1899 Hoffenheim mit 3:1 . Nach den Spiel zeigten sich die Verantwortlichen zufrieden.

Leon Goretzka (FC Bayern, ZDF):

Insgesamt war es ein guter Kampf von uns. In der ersten Halbzeit haben wir ein super Spiel gemacht, hatten Hoffenheim gut im Griff. In der zweiten Halbzeit wurden wir etwas hektisch. Wir wollten unbedingt den dritten Treffer machen und haben Hoffenheim dann aufkommen lassen. Ich habe heute auf der Zehn gespielt, was mir Spaß macht. Das habe ich auch dem Trainer vor dem Spiel gesagt, dass er mich da bringen kann.

Heute haben wir nicht gegen Borussia Dortmund gespielt. Wir wollten gut in die Rückrunde starten. Den BVB hatten wir nicht im Hinterkopf. Unser Ziel ist es nach wie vor, Meister zu werden. In der Hinrunde haben wir uns einen Rückstand eingehandelt, jetzt sind wir die Jäger.

Hasan Salihamidzic (Sportdirektor FC Bayern, ZDF):

Wir haben heute zwei Gesichter unserer Mannschaft gesehen. In der ersten Halbzeit haben wir ein super Spiel gemacht, haben alles im Griff gehabt. Die zweite Halbzeit war schwierig, wir haben die Konter oft nicht gut ausgespielt, haben zu leichte Fehler gemacht. Nach dem Gegentor haben wir ehrlich gesagt ein bisschen gezittert.

… über James: Vor der Winterpause war er lange verletzt, jetzt ist er zurück. Er ist einer, der – wenn er seine Form hat – Weltklasse-Leistungen bringen kann.

… über Leon Goretzka: Dass Leon torgefährlich ist, hat er ja schon in der letzten Saison bei Schalke gezeigt.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern, ZDF):

Die erste Halbzeit war sensationell. Was wir da gespielt haben, ist unser Anspruch. Das müssen wir auch in der zweiten Halbzeit bringen. Jetzt haben wir den Rückstand auf Dortmund verkürzt. Der BVB muss jetzt nachziehen. Wir sind jetzt die Verfolger, wir wollen sie jagen. Wann wir vorbeiziehen, ist egal. Wichtig ist, dass wir am Ende oben sind. Jeder hat heute gesehen, dass wir da sind, körperlich fit sind und fußballerisch gut gespielt haben. Wir wollen den Druck auf Dortmund erhöhen und dann schauen wir, was passiert.

Nico Schulz (1899 Hoffenheim, ZDF):

Dass ich das Tor geschossen habe, bringt mit im Nachhinein gar nichts. Wir haben von der Mentalität her zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten gespielt. In der ersten Halbzeit lassen wir uns zu oft fallen, agieren oft zu zögerlich. Wir haben da zwei oder drei Kleinigkeiten, die wir im Vorfeld angesprochen haben, falsch gemacht.

Julian Nagelsmann (Trainer 1899 Hoffenheim):

Der Münchner Sieg ist absolut verdient. Bayern hat das sehr gut gemacht. In der ersten Halbzeit hatten wir zu viel Respekt vor den Bayern, nach der Pause haben wir den Respekt abgelegt und viel besser und mutiger gespielt.