FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der 3. Liga

In der 3. Liga wird bereits der erste Spieltag der Rückrunde ausgetragen! Bayern II empfängt die Gäste aus Würzburg - Goal weiß, wo das Spiel läuft.

Die startet noch vor Weihnachten in die Rückrunde. Am heutigen Sonntag treffen zum 20. Spieltag der II und die Würzburger Kickers aufeinander. Anstoß im Stadion an der Grünwalder Straße ist um 15 Uhr.

Während die Würzburger nach Ablauf der Hinrunde im Mittelfeld der Tabelle feststecken (Platz 12), schweben die kleinen Bayern in erheblicher Abstiegsgefahr. Nach 19 Spieltagen steht Platz 15 zu Buche, mit lediglich zwei Punkten Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz.

In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung von Bayern II gegen Würzburg im TV und LIVE-STREAM. Klickt Euch zudem kurz vor Spielbeginn für die offiziellen Aufstellungen rein!

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Die Daten zum Spiel der 3. Liga

Duell FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers Datum So., 22. Dezember 2019 | 15 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Wird die 3. Liga heute im TV übertragen?

In der 3. Liga teilen sich der Pay-TV-Anbieter MagentaSport und das öffentlich-rechtliche Fernsehen die Übertragungsrechte. Während MagentaSport jedes Spiel zeigt, werden auf den Lokalsendern der ARD jedoch nur ausgewählte Partien übertagen. Wo läuft also Bayern II gegen Würzburg?

Das Free-TV geht beim heutigen Spiel leider leer aus. Kein frei empfangbaren Sender hat die Begegnung heute live im Programm. Somit läuft Bayern gegen Würzburg ausschließlich beim Bezahlsender MagentaSport.

Die Berichterstattung beim hauseigenen Sender der Telekom startet um 14.45 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion. Wer keinen Vorbericht verpassen möchte, sollte also bereits 15 Minuten vor Anpfiff einschalten.

Um das Angebot der Telekom nutzen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Das gibt es für Telekomkunden ein Jahr lang gratis, anschließend werden 4,95 Euro monatlich fällig. Wer keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt monatlich 16,95 Euro im Monatsabo oder 9,95 Euro monatlich im Jahresabo.

Alle weiteren Infos zu Angebot und Konditionen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von MagentaSport!

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen - so klappt's

MagentaSport ist nur nicht ein Kanal im Fernsehen, sondern auch ein Streaming-Portal, das alle Spiele der 3. Liga live überträgt. Somit könnt Ihr heute Nachmittag Bayern II gegen Würzburg via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de streamen.

Bild und Ton gleichen dabei der Übertragung im Fernsehen. Die Berichterstattung startet deshalb auch hier um 14.45 Uhr eine viertel Stunde vor Anstoß. Den LIVE-STREAM könnt Ihr auf Eurem Smartphone, Tablet am Laptop oder PC empfangen.

Voraussetzung ist jedoch auch hier das Abonnement bei MagentaSport. Wie Ihr das bekommt, lest Ihr im obigen Abschnitt oder auf der MagentaSport-Homepage. Wer bereits ein Abo besitzt, kann sich unter diesem Link direkt zum Spiel klicken!

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Goal berichtet Euch via LIVE-TICKER vom Spiel

Wer alles Wichtige aus München wissen will, aber kein Geld für ein Abo ausgeben möchte, ist bei Goal genau richtig. Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER zum Spiel, der Euch jede interessante Aktion aus dem Grünwalder Stadion schildert.

Zudem wird das Duell mit interessanten Zahlen und Statistiken aufbereitet. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal und verfolgt Bayern II gegen Würzburger Kickers live!

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern München II:

Früchtl - Richards, Senkbeil, Mai, Stanisic - Dajaku, Welzmüller, Singh, Rochelt - Wriedt, Zirkzee

Bank: Hoffmann - Yilmaz, Daniliuc, Will, Zylla, Batista Meier, Franzke

Die Würzburger Kickers setzten auf folgende Aufstellung:

Für den kurzfristig erkrankten Vincent Müller steht Eric Verstappen heute zwischen den Pfosten! 🥅 Ansonsten keine Änderungen im Vergleich zum 5:2-Erfolg in Halle! 🔴⚪️ #FCBFWK #Kickersauswärts pic.twitter.com/Hq1JhP4JFf — FC Würzburger Kickers (@fwk_1907) December 22, 2019

FC Bayern München II vs. FC Würzburger Kickers: Die Berichterstattung im Überblick