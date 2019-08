FC Bayern München II - SpVgg Unterhaching: TV, LIVE-STREAM, TICKER, Aufstellungen und Co. - Hier seht Ihr die 3. Liga live

Derby-Zeit in der 3. Liga! Die kleinen Bayern empfangen den Stadtrivalen Unterhaching. Goal erklärt Euch, wo das Spiel live zu sehen ist.

Auf diesen Spieltag in der hat ganz München gewartet. Der II trifft auf die Nachbarn von der SpVgg Unterhaching. Anstoß im Stadion an der Grünwalderstraße ist heute Nachmittag (Samstag) um 14 Uhr.

Bayern II kann als Aufsteiger nach sechs Spieltagen bereits sieben Punkte vorweisen und steht derzeit auf Platz 13. Um auf Kurs Klassenerhalt zu bleiben, würde gegen die favorisierten Hachinger jeder Punkt guttun. Unterhaching rangiert währenddessen nach einem guten Start in die Saison auf Platz sechs.

Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching - wer behält in München die Oberhand? Das Stadtduell wird live im TV und via LIVE-STREAM übertragen, Goal erklärt Euch, wo Ihr es sehen könnt. Zudem lest Ihr hier die Aufstellungen sobald sie raus sind.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching: Das Duell der 3. Liga in der Übersicht

Duell FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching Datum Samstag, 31. August 2019 || 14 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße, München Zuschauer 21.272 Plätze

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching: Wo läuft das Spiel heute im TV?

Erfahrene Fans der 3. Liga werden wissen, dass die ein oder andere Partie im Free-TV ausgestrahlt wird. Bayern II gegen Unterhaching ist allerdings keine davon. Das Spiel wird nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Spiel dennoch live und in voller Länge zu verfolgen. Pay-TV-Sender MagentaSport zeigt nämlich alle 380 Spiele der 3. Liga. Der hauseigene Sender der Telekom präsentiert Euch somit auch das Duell zwischen FC Bayern München II und SpVgg Unterhaching.

Die Übertragung startet um 13.45 Uhr, 15 Minuten vor Anpfiff, wenn live aus dem Grünwalder Stadion berichtet wird und Euch Kommentator Franz Büchner und Moderator Sascha Bandermann auf das Spiel einstimmen. Solltet Ihr die volle Dröhnung 3. Liga haben wollen, könnt Ihr die Partie auch zusammen mit den Parallelspielen in der Konferenz auf MagentaSport verfolgen.

Das Angebot der Telekom ist allerdings nicht umsonst. Welche Gebühren auf Euch zukommen, solltet Ihr Euch für ein Abonnement entscheiden, seht Ihr in der Übersicht:

Kosten für Telekom-Kunden:

Habt Ihr einen Telekom-Vertrag, steht Euch MagentaSport das erste Jahr kostenlos zur Verfügung, anschließend bezahlt Ihr monatlich 4,95 Euro.

Kosten für alle Nicht-Kunden der Telekom:

Für das Abonnement bei MagentaSport werden 9,95 Euro monatlich im Jahresabo oder 16,95 Euro im Monatsabo fällig.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-STREAM verfolgen - wie geht das?

MagentaSport präsentiert sein Programm nicht nur im TV, sondern auch im Internet via LIVE-STREAM auf www.MagentaSport.de. So könnt Ihr unterwegs das Spiel zwischen Bayern München II und Unterhaching auf sämtlichen mobilen Geräten verfolgen.

Im LIVE-STREAM seht Ihr dasselbe Bild und denselben Ton wie im TV. Somit startet auch hier die Berichterstattung um 13.45 Uhr und Ihr hört den Kommentar von Franz Büchner.

Auch im Internet ist jedoch ein Vertrag bei der Telekom oder ein MagentaSport-Abo notwendig. Alle Informationen zu den Abo-Details könnt Ihr ganz einfach auf der offiziellen Webseite des Unternehmens nachlesen.

Wenn Ihr euer Konto schon eingerichtet habt, gelangt Ihr über diesen Link direkt zum LIVE-STREAM von Bayern II gegen Unterhaching.

FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching heute im LIVE-TICKER verfolgen

Sollte Euch das Abo bei der Telekom und MagentaSport zu teuer sein, könnt Ihr jederzeit auf den kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zurückgreifen. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen zwischen Bayern II und Unterhaching ausführlich geschildert und mit Statistiken untermalt.

Den TICKER könnt Ihr entweder über Euren Internet-Browser mithilfe dieses Links aufrufen, oder Ihr verfolgt das Spiel über die kostenlose Goal-App:

3. Liga - FC Bayern München II vs. SpVgg Unterhaching: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Klickt Euch dazu kurz vor Spielbeginn noch mal rein.

