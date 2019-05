Stimmen nach Bayern-Meisterschaft: Niko Kovac "total happy und total ausgelaugt"

Der FC Bayern München sichert sich mit einem 5:1-Sieg gegen Eintracht Frankfurt den siebten deutschen Meistertitel in Folge. Die Stimmen zum Spiel.

Der sicherte sich mit einem deutlichen 5:1-Heimsieg über Eintracht Frankfurt die siebte Meisterschaft in Folge. Kingsley Coman eröffnete die Party schon nach vier Minuten. Frankfurt konnte zwar kurz nach der Pause auf 1:1 ausgleichen, die Bayern schlugen aber nur drei Minuten danach durch David Alaba wieder zurück. Renato Sanches erhöhte auf 3:1, bevor die beiden Altmeister Franck Ribery und Arjen Robben den Deckel drauf machten.

FCB-Trainer Niko Kovac war nach Schlusspfiff erleichtert und überzeugt, dass es für ihn in München weitergeht. Frankfurts Adi Hütter sah eine Mannschaft, die auf dem Zahnfleisch ging.

Niko Kovac (Trainer FC Bayern München): "Ich habe natürlich Informationen erhalten und bin davon überzeugt, das es nächstes Jahr weitergeht. Danke an unsere Mannschaft und die Fans, wir haben Großes geleistet. Wir waren im Herbst neun Punkte hinten - ich weiß nicht, ob es so eine Aufholjagd schon mal gegeben hat. Ich bin total happy, total ausgelaugt. Jetzt werden wir uns darauf vorbereiten, dass in der nächsten Woche vielleicht noch was nach geht. Wir wollen das Double, aber wir haben im letzten Jahr gesehen, dass man niemanden unterschätzen darf."

Franck Ribery (FC Bayern München) : "Es ist mein letzter Moment hier, es geht eine besondere Zeit beim FC Bayern zu Ende. Es waren nicht nur zwei, drei Jahre, sondern zwölf"

Adi Hütter (Trainer ): "Bayern war zwei Klassen besser, wir waren ein guter Gast. Man hat gesehen, dass wir nach 50 Spielen ausgepresst sind wie eine Zitrone, dass die Spieler auf dem Zahnfleisch gehen. Ich bin froh, dass Mainz sein Versprechen gehalten hat."