Wann spielt der FC Bayern München in der 1. Runde des DFB-Pokals?

Der FC Bayern wird an diesem Wochenende nicht zur ersten Runde des DFB-Pokals antreten. Aber wann soll die Partie gegen den 1. FC Düren stattfinden?

Bei einem Blick auf die Ansetzungen in der ersten Runde des DFB-Pokals sucht man die Begegnung zwischen dem und dem 1. FC Düren in den nächsten Tagen vergeblich. Auf Antrag des deutschen Rekordmeisters ist das für den 11. September geplante Aufeinandertreffen verschoben worden.

Durch den Erfolg in der ist der FC Bayern am 24. September im europäischen Supercup gegen den gefordert (ab 21 Uhr im LIVE-TICKER). Neben den Spielen in der muss der amtierende deutsche Meister zudem am 30. September im deutschen Supercup gegen antreten.

"Mit Blick auf die individuelle Belastungsteuerung der Spieler, auch der vielen deutschen Nationalspieler beim FC Bayern, ist es auch im Sinne des gesamten deutschen Fußballs, diesen Antrag auf Spielverlegung zu genehmigen", erklärte Vizepräsident Peter Frymuth Ende August die Entscheidung des DFB.

Stattdessen wurde die neue Saison am Freitag mit den Duellen zwischen Eintracht Braunschweig und sowie dem TSV Havelse und eröffnet. Doch die Frage, wann der FC Bayern die erste Runde des DFB-Pokals bestreiten wird, bleibt bestehen.

: Wann spielt der FC Bayern München gegen den 1. FC Düren?

Der FC Bayern muss erst vier Wochen nach den anderen Vereinen im DFB-Pokal spielen. Die Begegnung mit dem 1. FC Düren, der eine Austragung in der Allianz Arena in München beantragt hat, wurde auf den 15. Oktober 2020 verlegt. Wie bereits für das ursprüngliche Austragungsdatum vorgesehen, erfolgt der Anstoß um 20.45 Uhr.

📆 ℹ Nach #UCL-Sieg: Erstrunden-Pokalspiel des #FCBayern gegen den 1. FC Düren auf den 15. Oktober verlegt.



🔗 https://t.co/pCB1MmVBsZ — CHAMPIONS OF EUROPE 🏆 (@FCBayern) August 27, 2020

An der Übertragung im Free-TV hat sich dadurch jedoch nichts verändert. Neben dem Pay-TV-Anbieter Sky wird auch Sport1 das Aufeinandertreffen live und in voller Länge zeigen. Genauere Informationen zur TV-Übertragung sind jedoch erst in den nächsten Wochen zu erwarten.

Zudem habt Ihr auch die Möglichkeit, Euch das Duell im LIVE-STREAM bei OneFootball anzuschauen. Für 3,99 Euro könnt Ihr dort jedes Pokalspiel live und in voller Länge erleben und Euch dieses auch gleich im "Stream-Tab" der App ansehen. Die Abrechnung erfolgt über Euren App-Store.

Bayern gegen Düren im DFB-Pokal: Die verlegte Begegnung in der Übersicht