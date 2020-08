Wie oft hat der FC Bayern München schon die Champions League gewonnen?

Mit einem Sieg gegen PSG kann sich der FC Bayern München zum Sieger der Königsklasse küren. Wie oft hat der FCB schon die Champions League gewonnen?

Noch ein Schritt bis zum Titel! Der kann am Sonntagabend im Lissaboner Estadio da Luz ( 21 Uhr im LIVE-TICKER ) mit einem Sieg gegen das Triple klarmachen.

Wie oft hat der FC Bayern München schon die Champions League gewonnen? Die bisherigen Erfolge des FCB

Gegen PSG könnte der FC Bayern sieben Jahre nach dem Erfolg im Finale von Wembley gegen wieder den Champions-League-Titel nach München holen. Doch wie oft hat der FCB bisher die Königsklasse gewonnen?

Insgesamt holte der Rekordmeister bereits fünfmal den Henkelpott . Dabei gewannen die Münchner dreimal den Europapokal der Landesmeister und zweimal die Champions League , die seit 1992/93 unter diesem Namen ausgespielt wird.

Mehr Teams

Erstmal triumphierte der FCB im Jahr 1974 . Damals bezwang der heute 30-fache Deutsche Meister . Auch in den folgenden zwei Jahren konnten Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Co. den Titel nach München holen.

Nach den erfolgreichen 70er-Jahren musste der Klub aus der bayerischen Landeshauptstadt ganze 25 Jahre auf den nächsten Titelgewinn in der Champions League warten. So bezwang man 2001 den in Mailand im Elfmeterschießen.

Den bisher letzten Henkelpott holte der deutsche Meister im Jahr 2013 im Londoner Wembley Stadium gegen Borussia Dortmund . Nachdem die Münchner im Jahr zuvor noch im "Finale Dahoam" dem unterlegen waren, konnten sie ein Jahr später für Wiedergutmachung sorgen und holten dank einem späten Treffer von Arjen Robben das Triple.

Bild: Getty Images

Wie oft hat der FC Bayern München schon die Champions League gewonnen? Der Weg des FCB ins Finale

Runde Partie Ergebnis Gruppenphase FC Bayern München - 3:0 - FC Bayern München 2:7 Piräus - FC Bayern München 2:3 FC Bayern München - Olympiakos Piräus 2:0 Roter Stern Belgrad - FC Bayern München 0:6 FC Bayern München - Tottenham Hotspur 3:1 Achtelfinale FC Chelsea - FC Bayern München 0:3 FC Bayern München - FC Chelsea 4:1 Viertelfinale - FC Bayern München 2:8 Halbfinale - FC Bayern München 0:3 Finale Paris Saint-Germain - FC Bayern München -:-

Wie oft hat der FC Bayern München schon die Champions League gewonnen? Alle Finals des FCB in der Übersicht

Saison Partie Ergebnis Europapokal der Landesmeister 1973/74 FC Bayern München - Atletico Madrid 4:0 1974/75 FC Bayern München - 2:0 1975/76 FC Bayern München - AS Saint-Etienne 1:0 1981/82 Aston Villa - FC Bayern München 1:0 1986/87 - FC Bayern München 2:1 UEFA Champions League 1998/99 - FC Bayern München 2:1 2000/01 FC Bayern München - FC Valencia 5:3 n.E. 2009/10 - FC Bayern München 2:0 2011/12 FC Bayern München - FC Chelsea 4:5 n.E. 2012/13 Borussia Dortmund - FC Bayern München 1:2 2019/20 Paris Saint-Germain - FC Bayern München -:-

Wie oft hat der FC Bayern München schon die Champions League gewonnen? Die Titel des FCB