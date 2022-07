Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. RB Leipzig? Den Supercup 2022 live sehen

Der FC Bayern (Meister) und RB Leipzig (Pokalsieger) spielen im Supercup gegeneinander. GOAL erklärt, wer das Spiel übertragt.

Kurz vor Beginn der Bundesliga-Saison gibt es im nationalen Fußball schon den ersten Titel zu gewinnen: Der FC Bayern München spielt in Leipzig gegen RB Leipzig um den Supercup.

Es ist jedes Jahr aufs Neue dasselbe Schauspiel: Der Sieger der Bundesliga, in den meisten Fällen der FC Bayern München, trifft auf den Sieger des DFB-Pokals, welcher gar nicht so selten ebenfalls der FC Bayern München ist.

Der Pokalsieg war den Münchnern in der vergangenen Saison nicht vergönnt - ein katastrophales 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach beendete jegliche Pokalträumereien. Dafür konnte sich RB Leipzig am Ende der Saison die nationale Krone aufsetzen, mit dem Supercup wollen die Sachsen den zweiten Titel der Vereinsgeschichte klarmachen.

Ein Top-Spiel zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison, was will man mehr? GOAL erklärt in diesem Artikel, wie das Duell zwischen dem FC Bayern München und RB Leipzig übertragen wird.

FC Bayern München vs. RB Leipzig: Der Supercup im Überblick

Begegnung RB Leipzig vs. Bayern München Wettbewerb Supercup | Finale Datum Samstag | 30. Juli 2022 Anpfiff 20.30 Uhr Ort Red Bull Arena | Leipzig Bilanz (14 Spiele) Ein Sieg RB Leipzig Fünf Unentschieden Acht Siege FC Bayern München

RB Leipzig vs. FC Bayern München: So findet der Supercup statt

Der Supercup sollte vielleicht einmal umbenannt werden, zum Beispiel in einen Namen zu Ehren des FC Bayern München: Zum elften Mal in Folge stehen die Bayern nämlich in dem Endspiel! Sechs Titel konnte der Rekordmeister dabei erringen.

Am Samstag soll der siebte Triumph dazukommen - Gegner ist RB Leipzig. Der Verein hat sich erst im Mai den allerersten Titel der Klub-Geschichte sichern können und will nun direkt den nächsten Triumph einheimsen.

Supercup am Samstag im Free-TV: So wird RB Leipzig vs. FC Bayern München übertragen

Logisch, dass bei einem solch spannenden Spiel viele Anhänger:innen das Spiel verfolgen wollen - aber ist das überhaupt möglich? Keine Sorge, wir haben richtig gute Neuigkeiten für euch: Der Supercup ist am Samstag im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen, zu sehen!

Der Fernsehsender Sat.1 überträgt unter anderem die Begegnung am Wochenende LIVE. Zwar ist der Fernsehsender privat, weshalb er nicht zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehört. Allerdings finanziert sich der Sender überwiegend durch Werbung, weshalb man das Programm trotzdem kostenlos sehen kann.

Sat.1 und Sky zeigen den Supercup! So wird der Wettbewerb übertragen

Nicht nur Sat.1 zeigt am Samstag den Supercup, es gibt auch noch einen konkurrierenden Sender, welcher das Spiel live überträgt: Das Unternehmen Sky aus Unterföhring zeigt nicht nur die gesamte 2. Bundesliga und einen Teil der Bundesliga, sondern auch den Supercup.

Bei Sky müsst ihr unterschiedliche Pakete buchen, um das TV-Programm zu sehen - dabei gibt es unter anderem das "Bundesliga-Paket", womit ihr die Bundesliga, die 2. Bundesliga und auch den Supercup verfolgen könnt. Seit wenigen Wochen gibt es zusätzlich auch noch ein Kombi-Paket mit DAZN, um Kosten zu sparen: Für zwölf Monate und 38,99 Euro pro Monat kann man alle Bundesligaspiele sehen - egal, ob sie auf DAZN oder auf Sky laufen.

FC Bayern München vs. RB Leipzig im kostenlosen LIVE-STREAM: So seht ihr den Supercup 2022

Alles zur Übertragung im Fernsehen ist bereits geklärt - Sky und Sat.1 übertragen den Supercup im Fernsehen! Aber wie kann man das Spiel im LIVE-STREAM verfolgen? Schließlich hat ja nicht jeder Mensch einen Fernseher zu Hause stehen.

Sat.1 zeigt den Supercup am Samstag kostenlos im TV! So wird der Wettbewerb übertragen

Auch hier müsst Ihr euch keine Sorgen machen: Ein/e Anhänger:in muss nicht im Besitz eines TV-Geräts sein, um den Supercup am Samstag zu verfolgen! Alles, was ihr benötigt, ist eine eine stabile Internetverbindung! Dafür müsst ihr nur sat1.de/livestream aufrufen, denn das Spiel wird im LIVE-STREAM beim selben Sender wie im TV übertragen.

Hier müsst ihr euch noch kostenlos mit einer E-Mail-Adresse registrieren oder aber direkt anmelden - schon könnt ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen. Die Alternative, um die Sat.1-Übertragung zu sehen, ist JOYN: Hier sind viele unterschiedliche Fernsehsender zu sehen - unter anderem Sat.1. Auch JOYN ist kostenlos.

Sat.1, Sky oder DAZN? So seht ihr den FC Bayern vs. Leipzig am 30. Juli

Neben Sat.1 ist die Begegnung auch auf Sky zu sehen, hier habt ihr zwei Möglichkeiten, um euch einen LIVE-STREAM einzurichten. Die erste Möglichkeit ist Sky Go, welches es euch ermöglicht, das Sky-Programm kostenlos im Stream zu sehen, wofür ihr schon auf dem TV eine Option hattet.

Die zweite, flexiblere Option ist WOW - bis vor kurzem war die App noch als Sky Ticket bekannt. Hiermit könnt ihr euch flexibel Zugang jeweils für einen Monat holen und seid somit nicht langfristig an einen Vertrag gebunden.

Sky, Sport1, DAZN und die kostenlosen Apps: Das sind die wichtigen Links, um die Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen

RB Leipzig vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde von Anpfiff werden die Aufstellungen von Domenico Tedesco und Julian Nagelsmann veröffentlicht und hier eingetragen. Klickt euch rechtzeitig in den Artikel, um ideal vorbereitet zu sein.

Supercup 2022: So wird RB Leipzig gegen den FC Bayern München im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV Pay-TV: Sky Sport Bundesliga (HD) Sky Sport Top Event Free-TV: Sat.1 LIVE-STREAM Sky Go / Sky Ticket Sat.1 Joyn LIVE-TICKER GOAL Highlights YouTube