"Rechtsruck stoppen - AfD bekämpfen!" Fans des FC Bayern positionieren sich gegen Rechts

Zuletzt hatten Hoeneß und Tuchel eindeutige Statements gegen Rechts abgegeben. Die Südkurve tat es ihnen nun gleich.

WAS IST PASSIERT? Die Fans des FC Bayern München haben sich während des Bundesligaspiels gegen Werder Bremen am Sonntag in der Allianz Arena eindeutig gegen Rechts und die AfD positioniert.

WAS WURDE GESAGT? "Wenn die Parteien der Mitte der AfD nach dem Mund reden, rückt das Land nach rechts - wer hätte es gedacht?!", war auf Plakaten in der Südkurve zu lesen. Es folgte die klare Aufforderung: "Rechtsruck stoppen - AfD bekämpfen!"

WAS IST DER HINTERGRUND? Zuletzt hatten sich auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß und FCB-Trainer Thomas Tuchel eindeutig gegen Rechts positioniert. "Meine sehr verehrten Damen und Herren, da müssen wir wieder hinkommen in unserem Land, dass alle stolz sind! Aber ich möchte ganz deutlich betonen, dass ich bei diesem Prozess die AfD nicht dabeihaben möchte!", sagte Hoeneß bei der Trauerfeier für die kürzlich verstorbene Bayern-Legende Franz Beckenbauer am Freitag.

"Zum Thema Rechtsextremismus muss man ganz klar sagen, können nicht genug aufstehen", betonte indes Tuchel am Samstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Bremen. "Da stehen wir 1000 Prozent dagegen auf, da gibt es keinen Zweifel, gegen jede Art von Extremismus. Und da kann es dann auch keine Stimme zu viel geben."

