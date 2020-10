FC Bayern München: Karl-Heinz Rummenigge bat Arsene Wenger nach Kovac-Entlassung um Hilfe

War Hansi Flick beim FC Bayern nur zweite Wahl? Arsene Wenger bestätigt nun das Interesse des FCB nach der Entlassung von Niko Kovac.

Der ehemalige Langzeittrainer des , Arsene Wenger, hat zugegeben, dass er mit dem nach der Entlassung von Niko Kovac im vergangenen Herbst Gespräche über ein mögliches Engagement geführt hat.

"Ja, ich habe mit Karl-Heinz Rummenigge gesprochen", sagte der 70-Jährige in einem Interview mit der Bild und fügte an: "Er hat mich gefragt, ob ich helfen könne."

Hansi Flick folgt beim FC Bayern auf Niko Kovac

Kovac war in der vergangenen Saison nach einer 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in der Hinrunde freigestellt worden, ehe es auch in den Medien Gerüchte um Wenger als Nachfolger gegeben hatte. Schließlich übernahm der damalige Co-Trainer Hansi Flick. "Die richtige Wahl", betonte Wenger: "Er hat viele sehr gute Entscheidungen getroffen, und seine Mannschaft hat sehr, sehr gut gespielt. Sie sind das beste Team in Europa."

Dass Mannschaften wie oder der "nicht mehr so gut wie zuvor" seien, stelle laut Wenger auch einen Grund für den Champions-League-Sieg der Bayern dar: "Bayern hat daraus Nutzen gezogen - in einer sehr überzeugenden Art und Weise, muss ich sagen."