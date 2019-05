Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge verrät: Xabi Alonso sagte RB Leipzig ab

Rummenigge brachte jüngst Alonso als zukünftigen Coach des FC Bayern ins Spiel. Einem anderen Bundesligisten hat der Spanier wohl abgesagt.

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom hatte zuletzt Ex-Profi Xabi Alonso als möglichen Trainer für die FCB-Zukunft ins Spiel gebracht . Jetzt relativierte er seine Aussagen und erklärte, dass diese mit Hinblick auf ein Interesse seitens an dem Spanier getätigt wurden. Rummenigge weiß auch: Alonso sagte den Roten Bullen ab.

"Ich habe vor kurzem Xabi Alonso erwähnt, aber er ist ja kein Cheftrainer für die nächsten Jahre. Er war ein grandioser Spieler, ein wunderbarer Mensch und ist jetzt in der Ausbildung. Das ist keine Personalie, die für uns jetzt als Cheftrainer infrage kommt," sagte Rummenigge im Gespräch mit Medienvertretern von AZ, Bild und tz: "Ich hatte nur Kenntnis davon, als ich das gesagt habe, dass Xabi eine Anfrage hatte als Co-Trainer von Julian Nagelsmann in Leipzig. Und es wäre nicht gut, wenn wir das nicht zumindest mal in unserer Gedankenwelt mit einfließen lassen."

Rummenigge: "Mein Kenntnisstand ist: Er hat abgesagt"

Aus einem Engagement des ehemaligen Bayern-Regisseurs wurde allerdings nichts: "Mein Kenntnisstand ist: Er hat abgesagt. Aber das heißt ja nicht, dass man auch Bayern München absagen muss. Der Co-Trainer ist eine Angelegenheit, die auch der Cheftrainer entscheiden muss."

Der gebürtige Lippstädter bekräftigte sein Interesse an Alonso: "Ich finde, dieser großartige Spieler war als Persönlichkeit und Mensch stets ein absolutes Vorbild. Wir haben Interesse, mit solchen Leuten bei Bayern München in Verbindung zu bleiben, wenn sie einen Karriereweg einschlagen, der den Fußball betrifft. Ich kann mir schon vorstellen, dass er irgendwann seinen Weg bei Bayern München machen kann."

Rummenigge: Alonso "wird seinen Weg gehen"

Warum er so viel von Alonso hält, führte der 63-Jährige abschließend aus: "Ich finde, wenn man so strategisch klug, intelligent und gut Fußball gespielt hat wie er, dann hatte man automatisch viele gute Trainer, die einen ausgebildet haben und bei denen man viel gelernt hat. Und wenn man das kombiniert mit seiner Persönlichkeit, weiß man: Der wird seinen Weg gehen."

Alonso war im Sommer 2014 ablösefrei von zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Mit den Bayern hatte er dreimal die Deutsche Meisterschaft sowie einmal den gewonnen. 2017 hängte er seine Fußballschuhe im Alter von 35 Jahren an den Nagel.