Bayern-Aufstellung auf Schalke: Thiago fällt aus, Coutinho auf der Bank

Der FC Bayern München muss gegen Schalke 04 auf Thiago verzichten. Neuzugang Philippe Coutinho sitzt zunächst auf der Bank, Lucas Hernandez startet.

Der muss in seiner Aufstellung bei Schalke 04 am 2. Spieltag der im Samstagabendspiel ohne Thiago auskommen. Der Spanier hat Beschwerden an der Halswirbelsäule, dies gab der deutsche Rekordmeister bekannt.

Neuzugang Philippe Coutinho, der vergangene Woche vom ausgeliehen wurde, sitzt erwartungsgemäß nur auf der Ersatzbank, nachdem Trainer Niko Kovac bereits angekündigt hatte, den Brasilianer wegen Trainingsrückstand nicht von Beginn an zu bringen.

In der Startelf steht aber dennoch ein Neuzugang. Lucas Hernandez wird gegen den von Beginn an auflaufen, Joshua Kimmich rückt ins defensive Mittelfeld, während Benjamin Pavard wohl als Rechtsverteidiger agieren wird.