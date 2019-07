Bayer Leverkusens Kai Havertz: Özil und Kroos "vielleicht die besten Fußballer, die Deutschland je hatte"

Kai Havertz hat die Spielweise von Kroos und Özil verteidigt. Die Kritiker der beiden Weltmeister haben laut dem Youngster wenig Ahnung von Fußball.

Nationalspieler Kai Havertz von hat die beiden Weltmeister Mesut Özil und Toni Kroos gegen Kritik an ihrer vermeintlich unspektakulären Spielweise in Schutz genommen. In einem Interview mit der Rheinischen Post bezeichnete der 20-Jährige die beiden als "die vielleicht besten Fußballer, die jemals gesehen hat".

Erlebe die Bundesliga live auf DAZN. Hol' Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Der Linksfuß stellte klar: "Mesut Özil oder Toni Kroos wurden und werden meiner Meinung nach zu Unrecht dafür kritisiert, dass sie unnötig das Spiel verschleppen oder das Tempo rausnehmen. Wer das behauptet, hat wenig Ahnung vom Spiel."

Kai Havertz: Rudi Völler zieht Parallelen zu Özil und Ballack

Havertz‘ Chef bei der Werkself, Rudi Völler, sieht derweil Parallelen zwischen dem Youngster und Özil. Außerdem ähnele Havertz dem ehemaligen Bayer-Spieler Michael Ballack. "Vom Laufstil und der Eleganz wirkt er wie Özil, von der körperlichen Entwicklung, der Robustheit, der Kopfballstärke und der Torgefährlichkeit wie Michael in seinen Topjahren", erklärte der Sportdirektor.

Mit seinen starken Leistungen in der vergangenen Saison rief der Özil-Ballack-Mix Havertz in diesem Sommer mehrere europäische Top-Klubs auf den Posten – darunter auch der FC Bayern. Bayer-Boss Völler erklärte den Offensivmann jedoch für unverkäuflich, sodass Havertz noch mindestens ein Jahr in Leverkusen spielen wird.

Bereits 2010 wechselte der gebürtige Aachener von der Jugend der Alemannia nach Leverkusen. Dort schaffte er 2016 bereits als 17-Jähriger den Durchbruch in die Profi-Mannschaft. In der abgelaufenen Spielzeit kam Havertz auf 20 Tore in 42 Pflichtspielen.