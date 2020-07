Bayer Leverkusen - Wendell: Kai Havertz träumt von Premier League

Der FC Bayern schloss zuletzt eine Verpflichtung von Kai Havertz in diesem Sommer aus. Laut Wendell könnte es ihn stattdessen nach England ziehen.

Linksverteidiger Wendell von Bayer 04 Leverkusen hat über einen möglichen Abgang seines Mannschaftskameraden Kai Havertz gesprochen und dabei die Premier League als Traumziel des 21-Jährigen ausgemacht. Havertz wird bei mehreren Top-Klubs gehandelt und könnte die Werkself im Sommer unter bestimmten Bedingungen verlassen.

Dabei galt lange der FC Bayern als Favorit, Vorstandvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge schloss jedoch zuletzt eine Verpflichtung des Offensivmanns in diesem Sommer aus . Laut Wendell könnte es Havertz stattdessen nach ziehen. Im Interview mit der Sun erklärte er: "Wenn er in die Premier League geht, wird er eine Menge lernen. Ich denke, dass Kai davon träumt, dort zu spielen."

Wendell schwärmt von Kai Havertz: "Er weiß, was zu tun ist"

"Er hat diesen Wunsch und ich denke, dass er dort auch erfolgreich sein wird", führte der Brasilianer aus. Wendell traut Havertz dabei zu, in der Premier League einzuschlagen. Er schwärmte: "Du kannst ihn als Stürmer, Spielmacher oder etwas dahinter einsetzen. Oder auf den Flügel, er weiß, was zu tun ist."

Havertz wurde in der Akademie der Leverkusener ausgebildet und absolvierte seit 2016 über 100 -Spiele für Bayer. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Allrounder 42-mal für die Werkself auf dem Platz und war an 25 Toren direkt beteiligt.