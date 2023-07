Bayer Leverkusen: Wechsel von Moussa Diaby zu Aston Villa perfekt

Moussa Diaby verlässt Bayer Leverkusen. Der Franzose unterschreibt bei Aston Villa. Leverkusen erhält eine stattliche Ablösesumme.

WAS IST PASSIERT? Am Samstagabend hat Bayer Leverkusen den Transfer des französischen Nationalspielers Moussa Diaby (24) zu Aston Villa aus der englischen Premier League bekanntgegeben. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Bayer 55 Millionen Euro Ablöse plus Boni erhalten. Insgesamt könnte der Transfer ein Volumen von 60 Millionen Euro haben.

WAS WURDE GESAGT? "Moussa Diaby hat sich in seiner Zeit bei Bayer 04 zu einem fantastischen Spieler entwickelt", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes: "Seinen weiteren Weg werden wir mit großer Sympathie verfolgen und wünschen ihm dafür viel Erfolg."

BILDER ZUR NEWS:

Getty

Getty Images

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Vor vier Jahren war der pfeilschnelle Angreifer für 15 Millionen Euro von Paris Saint-Germain an den Rhein gewechselt. Mehr Geld hat nur Nationalspieler Kai Havertz 2020 mit seinem damaligen Transfer zum FC Chelsea für rund 80 Millionen Euro Ablöse eingebracht.

WIE GEHT ES WEITER? Wenige Stunden zuvor hatte Bayer bereits die Verpflichtung von Stürmer Victor Boniface verkündet. Der 22-jährige Nigerianer kommt für rund 16 Millionen Euro vom belgischen Spitzenklub Royale Union Saint-Gilloise und soll den tschechischen Nationalangreifer Patrik Schick ersetzen, der noch bis Oktober ausfallen wird. Boniface unterschrieb bis Sommer 2028.