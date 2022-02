Bayer Leverkusen tritt am heutigen Samstagabend (12. Februar 2022) in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart an. Die Partie wird um 18.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

Dabei trifft ein zufriedenes auf ein unzufriedenes Team: Während die Leverkusen hinter den großen Zwei Bayern und BVB als Dritter klar auf Kurs Champions League sind, sieht es für den VfB übel aus: Die Stuttgarter befinden sich als Vorletzter auf einem Abstiegsrang.

Das vergangene Wochenende war dabei sinnbildlich für die Lage der beiden Klubs: Bayer triumphierte am Sonntag bei Borussia Dortmund mit 5:2 - und der VfB unterlag im eigenen Stadion Eintracht Frankfurt mit 2:3.

GOAL gibt Euch in diesem Artikel die wichtigsten Infos zur heutigen Übertragung des Duells zwischen Leverkusen und Stuttgart im TV und LIVE-STREAM.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live: Das Bundesliga-Duell im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 12. Februar - 18.30 Uhr Spielort BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live: Wer zeigt das Spiel im TV?

Die Rahmendaten sind klar - aber noch steht die Antwort auf die wichtigste Frage für alle Fans aus, die nicht im Stadion mit dabei sein können: Wo kann man das Duell zwischen Leverkusen und Stuttgart sehen? Der traditionelle Weg ist dabei der der TV-Übertragung, doch die sich ständig verändernde Rechtelage in Deutschland überfordert manchen Anhänger.

Grundsätzlich gilt in dieser Saison: Sky und DAZN dürfen alle Bundesliga-Spiele LIVE übertragen. Die beiden Rechteinhaber haben die Partien nach einem ganz einfachen Prinzip untereinander aufgeteilt: Während Sky immer samstags für Euch zur Stelle ist, zeigt DAZN alle Begegnungen, die an einem Freitag oder Sonntag stattfinden.

Da Leverkusen vs. Stuttgart heute und damit an einem Samstag ausgetragen wird, ist klar, dass Sky Eure Anlaufstelle ist, wenn Ihr die 90 Minuten aus der BayArena LIVE im TV sehen möchtet. Dies ist allerdings nicht möglich, ohne ein Abo beim Pay-TV-Anbieter abgeschlossen zu haben. Ihr könnt bei Sky aus verschiedenen Paketen auswählen, um Bayer vs. VfB sehen zu können, benötigt Ihr das Bundesliga-Paket. Was das Euch im Monat kostet, könnt Ihr hier genauer nachlesen.

Wenn Ihr dann das Sky-Abo abgeschlossen habt, könnt Ihr Euch zurücklehnen und um 18.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 die 90 Minuten der Partie Leverkusen gegen Stuttgart live verfolgen.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live: Das Spiel im LIVE-STREAM

Der traditionelle Weg, das Spiel zu verfolgen, ist die TV-Übertragung. Der moderne, wenn man so will, ist der LIVE-STREAM. Die Rechtelage ist dabei dieselbe wie die bei der TV-Sendung, sodass auch hier gilt, dass Sky Euer Ziel ist. Der Pay-TV-Anbieter hat zwei Möglichkeiten parat, wie Ihr an den LIVE-STREAM gelangen könnt.

Die erste heißt Sky Go. Dies ist der LIVE-STREAM-Service von Sky, der in jedem Sky-Abo enthalten ist. Ihr müsst nur die Sky-Go-App herunterladen, Euch mit euren Zugangsdaten anmelden, die Ihr schon beim Abschluss des Abos erhalten habt, und schon könnt Ihr das Spiel im LIVE-STREAM sehen.

Neben einem internetfähigen Gerät braucht Ihr aber auch ein gültiges Sky-Abo, damit Ihr Zugriff auf den LIVE-STREAM bei Sky Go bekommt.

Die zweite Möglichkeit, den LIVE-STREAM zu sehen, ist Sky Ticket. Das Sky Ticket eignet sich besonders für alle, die kein langfristiges Abo abschließen wollen. So gilt das 'Supersport Ticket' für 29,99 Euro im Monat nur 30 Tage lang - und Ihr könnt die 1. und 2. Bundesliga sowie unter anderem auch die Premier League im LIVE-STREAM genießen. Nach dem einem Monat läuft das Ticket wieder aus - und Ihr könnt flexibel entscheiden, wie es für Euch weitergeht. Alternativ könnt Ihr auch ein Jahresabo für Sky Ticket kaufen, bindet Euch damit länger und bezahlt dann aber nur 24,99 Euro monatlich.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live: Der LIVE-TICKER

Ihr könnt nicht live vor dem TV oder mit einem LIVE-STREAM in Leverkusen dabei sein? Kein Problem, mit dem LIVE-TICKER von GOAL bleibt Ihr auch immer up to date und werdet sofort informiert, sobald auf dem Platz etwas Wichtiges geschieht.

Hier geht es zum LIVE-TICKER des Spiels Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Sobald beide Trainer ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, findet Ihr sie an dieser Stelle.

Bayer Leverkusen vs. VfB Stuttgart heute live: Die Übertragung der Bundesliga in der Übersicht