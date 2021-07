Bayer Leverkusen verpflichtet Odilon Kossounou vom FC Brügge

Bayer zieht mit Odilon Kossounou eines der größten Verteidiger-Talente in Europa an Land - er unterschreibt einen Fünfjahresvertrag in Leverkusen.

Bundesligist Bayer Leverkusen hat den ivorischen Nationalspieler Odilon Kossounou vom belgischen Meister FC Brügge als neuen Innenverteidiger präsentiert. Der 20-Jährige unterschrieb laut Vereinsmitteilung von Donnerstag einen Vertrag mit Gültigkeit bis 2026, Medienberichten zufolge investiert Bayer 24 Millionen Euro Ablöse. "Ich bin glücklich, dass der Wechsel zu geklappt hat. Die zwei Jahre in Brügge waren großartig, vor allem wegen der beiden Meistertitel, die wir gewonnen haben", sagte Kossounou. "Aber die deutsche Bundesliga ist noch einmal etwas ganz anderes. In Leverkusen möchte ich beweisen, dass ich auch auf diesem Niveau ein Top-Spieler bin und der Mannschaft helfen kann." Kossounou einer der teuersten Leverkusen-Spieler Leverkusens Sportdirektor Simon Rolfes bezeichnete Kossounou als "extrem schnell, beweglich, sehr zweikampfstark und technisch gut". Sein Potenzial sei noch längst nicht ausgeschöpft. Kossounou kam bisher viermal für die Elfenbeinküste zum Einsatz. Lese-Empfehlung DAZN heute: Das Programm des Streamingdienstes

"... dann breche ich dir beide Beine": Warum sich Ibrahimovic und van der Vaart hassen Kossounou, der die Rückennummer 6 erhält, zählt damit zu den teuersten Spielern in der Geschichte von Leverkusen. Den Rekord hält bislang noch Kerem Demirbay (32 Mio. Euro von Hoffenheim) vor Patrik Schick (26,5 Mio. Euro) und Lucas Alario (24 Mio. Euro).