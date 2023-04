Bayer Leverkusen vor Transfer des brasilianischen Nationalspielers Arthur

Die Werkself rüstet sich für einen möglichen Umbau der rechten Abwehrseite und schnappt sich einen talentierten Brasilianer.

WAS IST PASSIERT? Bundesligist Bayer Leverkusen steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des brasilianischen Top-Talents Arthur. Das berichtete am Freitagabend unter anderem das Fachmagazin kicker. Demnach soll der 20 Jahre alte Rechtsverteidiger am Wochenende einen Vertrag bis 2028 bei den Rheinländern unterschreiben.

WAS IST DER HINTERGRUND? Der Defensivspieler feierte am vergangenen Donnerstag bei der 1:2-Niederlage in Marokko sein Debüt für die Nationalmannschaft und steht derzeit beim brasilianischen Klub América FC unter Vertrag. Die Ablösesumme soll bei rund sechs Millionen Euro liegen.

Arthur wäre der erste Neuzugang der Leverkusener - und ein Transfer ganz im Stile von Bayer, das auf dem südamerikanischen Markt bestens vernetzt ist. Bereits 23 Brasilianer standen bei der Werkself unter Vertrag.

Die Mannschaft von Trainer Xabi Alonso hat auf der Rechtsverteidigerposition zur neuen Saison vermutlich Handlungsbedarf. Es gilt als nicht unwahrscheinlich, dass Jeremie Frimpong und Timothy Fosu-Mensah den Verein am Saisonende verlassen.

EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN: Arthur absolvierte in dieser Saison sechs Pflichtspieler für America und lieferte dabei einen Assist.