Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft das Testspiel live

Eine Woche vor Rückrundenbeginn testet die Werkself in Spanien gegen den FC St. Gallen. Goal erklärt Euch, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

bereitet sich im Trainingslager unter der spanischen Sonne in La Manga auf die Rückrunde vor. Wie sehr die Arbeit von Trainer Peter Bosz fruchtet, wird am heutigen Freitag gegen den FC St. Gallen getestet. Anstoß ist um 16 Uhr.

Der Test gegen den Schweizer Erstligisten ist für Bayer Teil eines Doppelspieltags. Bereits um 14 Uhr schickt Bosz elf Mann gegen den FC Utrecht auf den Platz. Direkt im Anschluss steht dann der Test gegen St. Gallen an.

Nach 17 Spieltagen rangiert Leverkusen derzeit auf Platz sechs der Bundesligatabelle, der zur Europa-League-Teilnahme berechtigen würde. Um sich für die Rückrunde einzuspielen, kommt der Test gegen den dritten der Schweizer Super League genau richtig.

Ihr wollt sehen, ob die Werkself bereits voll im Saft steht? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Außerdem präsentieren wir kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen.

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Das Testspiel im Überblick

Duell Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen Datum Fr., 10. Januar 2020 | 16 Uhr Ort La Manga Club Football Stadium, La Manga ( ) Zuschauer 800 Plätze

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Wird das Testspiel heute live im TV übertragen?

Wer sich erhofft hatte, Bayer Leverkusen heute live im Fernsehen auf Sportkanälen wie Sport1 , Sky oder Eurosport live sehen zu können, wird enttäuscht. Kein deutschsprachiger Sender hat sich die Rechte an der Übertragung gesichert.

Leverkusen gegen St. Gallen läuft somit weder im Free-TV noch im Pay-TV. Erst zum Rückrundenstart kommende Woche gegen den (19. Januar) wird die Werkself wieder live auf Sky zu sehen sein.

Wer sich das Testspiel heute trotzdem nicht entgehen lassen will, kann das Spiel im Internet via LIVE-STREAM schauen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Das Testspiel heute via LIVE-STREAM verfolgen - so funktioniert's

Im spanischen La Manga ist selbstverständlich ein Übertragungsteam vor Ort und zeigt das Geschehen aus dem örtlichen Stadion live. Der LIVE-STREAM ist sogar auf mehreren Plattformen zu sehen. Sowohl Bayer 04-TV , als auch Laola1.tv haben das Spiel im Programm.

Der LIVE-STREAM von Bayer 04-TV ist auf der vereinseigenen Webseite, sowie YouTube und Facebook zu sehen - und das absolut kostenlos . Klickt Euch hier direkt auf die Homepage , zum YouTube-Kanal oder zur Facobook-Seite .

Auch der LIVE-STREAM von Laola.tv ist kostenlos empfangbar. Die Streaming-Seite, die vor wenigen Jahren durch Live-Übertragungen der bekannt wurde, findet Ihr unter diesem Link .

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Goal schreibt Euch einen Ergebnis-TICKER

Ihr seid am Freitagnachmittag unterwegs und habt nicht genügend Datenvolumen, um das Spiel streamen zu können? Dann ist der Ergebnis-TICKER von Goal die perfekte Alternative.

Hier laufen alle spielentscheidenden Aktionen, wie Tore, Assists, Karten und Wechsel in Top-Geschwindigkeit ein. Das Ganze ist für Euch natürlich kostenlos ! Klickt Euch hier direkt zum Ergebnis-TICKER von Goal!

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Die Aufstellungen

Sobald Peter Bosz die Aufstellung offiziell bekanntgegeben hat, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal rein!

🎥🔴 Auch Baumi hatten wir vor der Kamera. Hier spricht er über die Generalprobe am Freitag – den Doppelspieltag gegen den @fcutrecht und den @FCSG_1879 .



☝️ Beide Partien zeigen wir übrigens LIVE auf https://t.co/fsS8lbdfwC , YouTube und Facebook! #VamosWerkself #B04UTR #B04FCSG pic.twitter.com/CZnU8VHxvR — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 8. Januar 2020

Bayer Leverkusen vs. FC St. Gallen: Die Berichterstattung im Überblick

