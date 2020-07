Bayer Leverkusen: Paulinho erleidet Kreuzbandriss und fällt mehrere Monate aus

Schock für Bayer Leverkusen: Vor dem großen Pokalfinale gegen den FC Bayern zieht sich Shootingstar Paulinho einen Kreuzbandriss zu.

Großes Verletzungspech bei Paulinho vom Bundesligisten : Der 19 Jahre alte brasilianische Offensivspieler erlitt im Mannschaftstraining vor dem DFB-Pokalfinale am Samstag (20.00 Uhr im LIVE-TICKER) gegen Bayern München einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie. Er wird damit nach Vereinsangaben mehrere Monate ausfallen.

Der Teenager wird am Freitag von Christian Fink in Innsbruck operiert. "Es ist unglaublich schade und schon fast tragisch, dass Paulinho nun beim Saisonhöhepunkt in Berlin und auch bei der Saisonfortsetzung in der im August nicht dabei sein kann", sagte Sportdirektor Simon Rolfes, "seine schlimme Verletzung motiviert uns umso mehr, am Wochenende den Pokalsieg auch für ihn zu holen."

Paulinho war im Sommer 2018 vom brasilianischen Erstligisten Vasco da Gama unters Bayer-Kreuz gewechselt. In der laufenden Saison hat der Südamerikaner 19 Pflichtspiele für die Werkself bestritten, in denen er drei Tore erzielte und zwei weitere Treffer vorbereitete.