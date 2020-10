Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Europa League

Bundesligist Bayer 04 Leverkusen startet gegen OGC Nizza in die Europa League. Wo läuft das Duell heute live im TV und im LIVE-STREAM?

startet seine Reise durch Europa am Donnerstagabend: Ligue-1-Klub ist zu Gast in der BayArena, wenn der erste Spieltag der Saison in der ansteht. Anstoß im Leverkusener Stadion ist um 18.55 Uhr.

Die Werkself landete bei der Auslosung in der Gruppe C. Neben Nizza warten dort noch der israelische Vertreter Hapoel Beer Sheva und Tschechiens Spitzenklub .

Für den Viertelfinalisten des Vorjahres - in der Runde der letzten Acht war gegen Endstation (1:2) - ist das Überwintern in Europa das erklärte Ziel. Nach dem vierten Spieltag in der ist die Elf von Trainer Peter Bosz noch eine von vier unbesiegten Mannschaften. Allerdings fuhr Bayer dabei nur einen Sieg ein und rangiert auf dem neunten Platz.

Mehr Teams

Gegner Nizza um Trainer Patrick Vieira, Top-Neuzugang Jeff Reine-Adelaide und Linksaußen Amine Gouiri startete stark in die neue Spielzeit und belegt in Frankreichs Oberhaus mit 13 Punkten nach sieben Spielen Platz vier.

Bayer Leverkusen empfängt OGC Nizza: Wo läuft das Spiel heute live im TV und im LIVE-STREAM? Goal schildert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Infos dazu und hat rund eine Stunde vor Anpfiff auch die Aufstellung beider Mannschaften im Überblick.

Bayer Leverkusen vs. Nizza live in TV und STREAM: Die Fakten zum Spiel in der Europa League

Duell Bayer Leverkusen - OGC Nizza Datum Donnerstag, 22. Oktober 2020 | 18.55 Uhr Ort BayArena, Leverkusen ( )

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: Läuft das Spiel live im TV?

Die Rechtelage für die Übertragung von Fußballspielen dieser Tage ist durchaus verwirrend. Vor allem, wenn es um den Europapokal geht und dann auch noch eine neue Saison vor der Tür steht. Hier gibt es die Antwort auf obige Frage und sie ist eindeutig: Das Duell von Bayer Leverkusen und OGC Nizza wird nicht im TV übertragen.

Der Bezahlsender Sky hält schon seit längerer Zeit keine Übertragungsrechte mehr an der Europa League. Zwar ist noch RTL Nitro in der Verlosung, allerdings sind hier nur ausgewählte Partien zu sehen, nämlich jeweils eine mit deutscher Beteiligung in der Vorrunde pro Spieltag. In dieser Woche zeigt der kleine RTL-Ableger allerdings nicht die Werkself, sondern das Heimspiel von gegen .

Bayer Leverkusen vs. OGC NIzza live auf dem Smart-TV bei DAZN schauen

Trotzdem ist es kein Problem, die Begegnung auf dem TV-Gerät zu verfolgen: DAZN zeigt / überträgt Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza live und exklusiv in voller Länge. Und es ist kein Problem, den Stream des Spiels auf seinen Fernseher zu bekommen. Mit der kostenlosen DAZN-App lässt sich die Begegnung bequem via Smart-TV verfolgen.

Der Weg dorthin ist simpel: Einfach die DAZN-App herunterladen und schon kann es losgehen. Wer noch kein DAZN-Kunde ist, bekommt zum Start sogar einen kostenlosen Probemonat geschenkt und kann die Partie am Donnerstagabend umsonst schauen.

Anschließend kostet DAZN monatlich 11,99 Euro, alternativ ist es möglich, ein Jahresabo abzuschließen. Dieses ist etwas günstiger und liegt bei 119,99 Euro, also knapp unter zehn Euro pro Monat. Wie das mit der Anmeldung bei DAZN konkret funktioniert, wird in diesem Artikel detailiert geschildert.



Bild: Getty Images

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: Die Europa League im LIVE-STREAM schauen

Wir haben es oben bereits geklärt: DAZN zeigt / überträgt Bayer Leverkusens Europa-League-Auftakt im LIVE-STREAM. Wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18:55 geht der Streamingdienst mit Sitz in Ismaning bei München auf Sendung.

Der Kommentator des Spiels ist Jan Platte. An seiner Seite wird der französische Journalist und Ligue-1-Experte Alexis Menuge das Geschehen auf dem Rasen mit seiner Expertise einordnen.

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza im LIVE-STREAM auf DAZN: Die wichtigsten Infos zur EL-Übertragung

Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anstoß: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Alexis Menuge

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: Die Europa League in der GoalZone-Konferenz schauen

Neue Saison, bewährtes Format! DAZN bietet an Europa-League-Abenden seine beliebte GoalZone-Konferenz an. Dies gilt sowohl für die Spiele, die wie Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza um 18.55 angepfiffen werden, als auch für jene Partien, deren Anstoß um 21 Uhr erfolgt.

Mit der GoalZone verpassen Fans kein Tor und keine brenzlige Szene, gerade bei der Fülle von Spielen in der EL ist das ein unschlagbarer Vorteil.

Los geht es pünktlich um 18.55. Durch den Abend führen anschließend die Kommentatoren Christoph Stadtler und Jan Lüdeke.

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza in der GoalZone bei DAZN: Alle Infos

Beginn der Übertragung: 18.55 Uhr

18.55 Uhr Kommentatoren: Christoph Stadtler, Jan Lüdeke

Christoph Stadtler, Jan Lüdeke Spiele, die unter anderem auch in der GoalZone laufen: 1899 Hoffenheim-Roter Stern Belgrad, - , - , Glasgow- , -Linzer ASK

Bild: imago images / Laci Perenyi

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza live im TV und im LIVE-STREAM: Wo laufen die Highlights?

Wer das Spiel zeigt, der hat auch die Highlights! DAZN zeigt kurz nach dem Abpfiff die Höhepunkte im Zusammenschnitt. Zudem besteht auch die Möglichkeit, sich die Begegnung nochmals in voller Länge anzuschauen - im sogenannten Re-Live.

Die und Europa League sind zurück. Freut euch auf fette Fussballwochen auf DAZN. 🔥😍💯 #DAZNlife pic.twitter.com/aDmpLDV2yU — DAZN DE (@DAZN_DE) October 19, 2020

RTL Nitro strahlt nach dem Hoffenheim-Spiel um etwa 22:45 Uhr eine Zusammenfassung der anderen Europa-League-Spiele aus. Darin gibt es auch Highlights des Bayer-Auftritts gegen Nizza zu sehen.

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza live: Die Aufstellung

Die Aufstellungen beider Mannschaften gibt es hier, sobald sie offiziell verkündet werden. Also rund eine Stunde vor dem Anpfiff.

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: Die Europa League kostenlos im LIVE-TICKER verfolgen

Eine ideale Alternative beziehungsweise Ergänzung zum bewegten Bild ist der LIVE-TICKER von Goal. Er versorgt Euch kostenlos und blitzschnell mit den wichtigsten Informationen zum aktuellen Geschehen in der BayArena.

Tore, Karten, Statistiken und alles andere, was wichtig ist: Mit dem Ticker verpasst Ihr nichts. Direkt dorthin gelangt Ihr über diesen Link.

Bayer Leverkusen vs. OGC Nizza: TV, LIVE-STREAM und Co. - die Übertragung der Europa League im Überblick

Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza heute ... live im TV ... bei DAZN (Smart-TV, in voller Länge und in der GoalZone) im LIVE-STREAM ... bei DAZN (in voller Länge und in der GoalZone) im LIVE-TICKER ... bei Goal in den Highlights ... bei DAZN

The 2020/21 group stage is set ✅



😍 Which games are you excited for? #UELdraw pic.twitter.com/efpgVHqnRS — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 2, 2020

Europa League: Die Termine der Saison 2020/21