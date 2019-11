Bayer Leverkusen: Kommt Moussa Wague im Januar vom FC Barcelona?

Nach Jean-Clair Todibo ist Bayer Leverkusen wohl am nächsten Barca-Verteidiger dran. Moussa Wague könnte bereits im Januar zur Werkself wechseln.

Der senegalesische Defensivmann Moussa Wague könnte den im Januar vorzeitig verlassen. Das berichtet die Mundo Deportivo. Als möglicher Abnehmer für den 21-Jährigen wird derzeit Bundesligist Bayer 04 Leverkusen gehandelt.

Wague wechselte 2018 für fünf Millionen Euro Ablöse von der KAS Eupen in die zweite Mannschaft der Katalanen und feierte im April gegen sein Debüt für die erste Mannschaft der Blaugrana. In der laufenden Saison kommt der Rechtsverteidiger jedoch erst auf einen Einsatz in . Nun darf Wague den Klub wohl bereits in der kommendenTransferperiode verlassen.

Neben Wague soll auch Barcas Jean-Clair Todibo auf der Liste der Werkself stehen. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, stehen die Leverkusener bereits seit zwei Wochen mit Barca in Verhandlungen über den 19-Jährigen.