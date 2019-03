Bayer Leverkusen: Kevin Volland wünscht sich Karriereende bei 1860 München

Kevin Volland von Bayer Leverkusen kann sich offenbar ein Karriereende bei seinem Ex-Klub 1860 München vorstellen.

Stürmer Kevin Volland von wünscht sich offenbar ein Karriereende bei seinem Ex-Klub . Dies verriet der gebürtige Bayer im Interview mit der tz.

"Es wäre schön, meine Karriere hier ausklingen zu lassen, aber vorher möchte ich noch ein paar Jahre 1. Liga spielen", so der 26-Jährige am Rande des Heimspiels der Löwen gegen Meppen. "Am Ende hängt es davon ab, was meine Knochen sagen."

Volland in Leverkusen bis 2021 unter Vertrag

Volland wechselte 2007 in die U17 der Münchner Löwen. 2011 verpflichtete ihn , verlieh ihn aber wieder für eineinhalb Jahre in die Landeshauptstadt.

Im Sommer 2016 war Volland schließlich für 20 Millionen Euro zur Werkself gewechselt, dort erzielte er in 100 Pflichtspielen bislang 35 Tore. Zudem kommt Volland auf zehn Länderspiele für .