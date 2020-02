Bayer Leverkusen: Kevin Volland nennt Premier League "sehr interessant"

Kevin Volland zählt bei Bayer Leverkusen zu den unangefochtenen Stammspielern. Ob er langfristig bei der Werkself bleibt, ist jedoch offen.

Kevin Volland hat noch keine Entscheidung über seine langfristige Zukunft getroffen, aber zumindest als interessante Option bezeichnet. "Die Premier League ist für mich eine sehr interessante Liga. Das Tempo ist extrem hoch, die Liga erfordert viel Laufbereitschaft - das würde mir schon liegen. Aber man weiß nie, was passiert. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt: Ich muss unbedingt noch mal in England, oder spielen. Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und lasse alles offen", sagte Volland bei Sport1.

Der Vertrag des 27-Jährigen bei Bayer läuft 2021 aus. Zuletzt hatte Volland beim 4:3 gegen mit zwei Toren überzeugt. "Ich glaube, dass es Klick gemacht hat bei uns", sagte er zum Stellenwert des Erfolges gegen den BVB.

: Kevin Volland liebäugelt mit Olympia

Er fügte hinzu: "Wir wollen unter die ersten Vier kommen und die erreichen."

Einer Olympia-Teilnahme in Tokio ist Volland aufgeschlossen gegenüber: "Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist sicher eine gute Erfahrung. Das Niveau ist auch gut, das sah man schon am letzten Turnier, an dem die Bender-Zwillinge teilgenommen haben."