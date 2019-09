Die Hoffnung stirbt zuletzt: Bayer Leverkusen mit Rückenwind gegen Ronaldo und Co.

Nach dem 1:2 zum Auftakt gegen Lok Moskau steht Bayer Leverkusen bereits im zweiten CL-Gruppenspiel bei Juventus mit Cristiano Ronaldo unter Druck.

Keine Angst vor Superstar Cristiano Ronaldo und Co., keine Furcht vor einer weiteren Pleite in der : Als der Tross von am Montagmittag ins sonnige Piemont zum Auswärtsspiel bei Italiens Rekordmeister (Dienstag, 21.00 Uhr im LIVE-TICKER) aufbrach, herrschte durchweg eine gelöste und positive Stimmung bei der Werkself, die nach der 1:2-Auftaktpleite gegen bereits am zweiten Spieltag gewaltig unter Druck steht.

"Wir wissen, was wir können und wollen etwas mitnehmen. Wir können auch für Juve ein unangenehmer Gegner sein. Dafür müssen wir ein Topspiel abliefern, effizient sein und die wenigen Chancen, die wir bekommen werden, nutzen", sagte Rudi Völler selbstbewusst kurz vor dem Abflug. Der Sport-Geschäftsführer ist sich aber der Schwere der Aufgabe bewusst. "Nach der Niederlage gegen Moskau sind wir schon unter Zugzwang."

Bayer Leverkusen: Selbstbewusstsein aus dem Augsburg-Spiel

Der 3:0-Pflichtsieg in der Liga beim habe Bayer aber weiteres Selbstvertrauen gegeben, betonte Trainer Peter Bosz. Ebenso wie ihr Coach glauben auch die Profis an eine Überraschung beim Klub von Sami Khedira und Emre Can, der zum Auftakt bei Atletico Madrid ein 2:2 erreicht hatte. "Wir können das Spiel mit Schwung und einem guten Gefühl angehen", sagte Abwehrchef Sven Bender nach der überzeugenden Vorstellung beim FCA. Zwillingsbruder Lars ergänzte vor dem Duell mit dem Starensemble um den fünfmaligen Weltfußballer Ronaldo mutig: "Wir müssen uns vor keinem Gegner verstecken."

Nadiem Amiri machte zudem klar: "Wir fahren nicht nach Turin, um uns die Stadt anzuschauen." Der zurzeit überragende Kevin Volland sagte auch schon mit Blick auf das Punktspiel am Samstag gegen Leipzig: "Wir haben jetzt zwei Knaller vor der Brust, in denen wir die Richtung vorgeben können. Zunächst freue ich mich aber auf ein geiles Spiel in Turin."

Um die erhoffte Überraschung zu schaffen und vor dem nächsten Gruppenspiel in Madrid etwas Druck vom Kessel zu nehmen, muss Bayer aber anders als gegen Moskau auftreten und Amiri weiß auch wie: "Mut, Energie und der Wille müssen da sein. Dann können wir was holen."

Allerdings spricht die Statistik gegen Bayer. Denn Leverkusen konnte bislang nur zwei seiner zehn Champions-League-Vergleiche mit italienischen Teams für sich entscheiden.