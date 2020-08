Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Europa League übertragen

Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League: Bayer Leverkusen empfängt Glasgow Rangers. Goal erklärt, wo das Spiel heute im TV und LIVE-STREAM läuft.

Im Rückspiel des Achtelfinals der trifft Bayer Leverkusen auf den schottischen Vertreter Glasgow . Die Partie wird am Donnerstag um 18.55 Uhr in der BayArena angepfiffen. Im Hinspiel konnte die Werkself mit 3:1 gewinnen.

Nach der Corona-Pause sind auch die internationalen Wettbewerbe zurückgekehrt. In der Europa League sind noch zwei deutsche Teams vertreten: und . Die Werkself hat nach einem 3:1-Erfolg im Hinspiel gegen die Rangers eine gute Ausgangslage, um den Einzug in das Viertelfinale perfekt zu machen. Ab dem Viertelfinale wird die Europa League in einer Turnierform in , genauer gesagt in Nordrhein-Westfalen, ausgespielt - für Leverkusen sicherlich nicht unpraktisch.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams.

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Europa League

: Europa League Datum : 06. August 2020

: 06. August 2020 Anstoß : 18.55 Uhr

: 18.55 Uhr Ort: BayArena

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungsrechte

Die Europa League ist ein spannender und attraktiver Wettbewerb, den jeder Fußballfan sehen möchte. In den letzten Jahren sind die Übertragungsrechte mehrmals zwischen den Sendern gewechselt, doch wer überträgt das Achtelfinale heute?

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live: Läuft das Spiel im TV?

Vorab die schlechte Nachricht: Die Partie wird nicht im TV übertragen. Weder die Öffentlich-rechtlichen noch die Privat- und Pay-TV-Sender konnten sich die Übertragungsrechte sichern. Alle Spiele der Europa League laufen dieses Jahr in voller Länge bei dem Streamingdienst DAZN. Wie DAZN funktioniert und wie Ihr das Spiel trotzdem über Euren Fernseher schauen könnt, erklären wir Euch in den nächsten Absätzen

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers: Die Europa League im LIVE-STREAM sehen

DAZN geht ungefähr ab 18.45 Uhr auf Sendung und überträgt die Partie über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM! Wer möchte, kann sich auch die „GoalZone“ ansehen, dort wird parallel das andere Spiel zwischen und übertragen, auf diesem Wege verpasst Ihr keine Tore. Um das Spiel sehen zu können, müsst Ihr DAZN abonniert haben.

Als Neukunde könnt Ihr die Partie sogar kostenlos sehen! DAZN gibt es als App für diverse mobile Endgeräte oder Euren Smart-TV! Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download für Euch:

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So funktioniert’s

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der zahlreiche Fußballligen überträgt, wie zum Beispiel die , La Liga, , , und eben die Europa League. Neben dem Fußball hat DAZN auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Motorsport und Tennis im Programm. All das ist im Abo-Paket von DAZN enthalten. Als Neukunde könnt Ihr DAZN für einen Monat lang kostenlos abonnieren und in das Programm hineinschnuppern. Danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo.

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER von Goal

Ihr seid unterwegs oder sucht eine nette Ergänzung zur DAZN-Übertragung? Dann klickt auf diesen Link, um zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal zu gelangen. Der Ticker versorgt Euch in Sekundenschnelle mit den wichtigsten Informationen aus der Bay-Arena und rund um die Europa League.

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Aufstellungen

Aufstellung Bayer Leverkusen:

Die Werkself geht mit einem 4-2-3-1 ins Rennen. Vor Hradecky verteidigen die Bender-Brüder mit Tapsoba und Sinkgraven.

Im Mittelfeld sollen Aranguiz und Palacios den Offensivspielern um Volland, Wirtz, Havertz und Diaby den Rücken freihalten.

Hradecky - L. Bender, Tapsoba, S. Bender, Sinkgraven - Aranguiz, Palacios - Wirtz, Havertz, Diaby - Volland

Aufstellung Glasgow Rangers:

McGregor - Tavernier, Goldson, Helander, Barisic - Barker, Jack, Aribo - Davis, Morelos, Kent

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers live: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

Ihr habt das Spiel verpasst? Kein Problem, DAZN lädt kurz nach Spielende die Highlights der Partie hoch. Wer möchte, kann sich auch das gesamte Spiel im Re-Live gönnen.

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Bayer Leverkusen ...gegen... Glasgow Rangers 407 Mio. Euro Marktwert 53 Mio. Euro Kai Havertz (81 Mio. Euro) wertvollster Spieler Alfredo Morelos (15 Mio. Euro)

Bayer Leverkusen gegen Glasgow Rangers heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick