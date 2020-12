"Haben zwei blöde Tore kassiert": Die Stimmen zum Top-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern

Nach der 1:2-Niederlage gegen den FC Bayern hadert Bayer Leverkusen mit Unkonzentriertheiten bei den Gegentoren. Die Stimmen zum Spiel,

Dank eines Last-Minute-Tores von Robert Lewandowski bezwang der FC Bayern im Top-Spiel den bisherigen Tabellenführer Bayer Leverkusen und kürte sich zum "Weihnachtsmeister" . Dabei profitierten die Münchner von zwei Abwehrfehlern der Werkself, worüber sich die Leverkusener im Nachhinein besonders ärgerten.

Die Stimmen zum Top-Spiel:

Peter Bosz (Trainer bei Sky ): "Wenn man die 90 Minuten gesehen hat, dann verdienen wir nicht, das Spiel zu verlieren. Es war ein intensives Spiel, wir sind die Bayern hoch angelaufen. Wir haben zwei blöde Tore kassiert. Auch wenn wir nicht super spielen, dürfen wir das Spiel heute nicht verlieren. Wir müssen daraus lernen und diese Fehler nicht mehr machen."

Hansi Flick (Trainer Bayern München) über die Ein- und Wiederauswechslung von Leroy Sane: "Wenn wir auswechseln, dann müssen wir es sinnvoll machen. Wenn man die zweite Halbzeit sieht, dann ist Thomas Müller unverzichtbar, Serge Gnabry hat sich in der zweiten Halbzeit gesteigert, deshalb habe ich Leroy Sane ausgewechselt. Wir mussten so reagieren, weil es keine andere Möglichkeit gab."

Robert Lewandowski ( ): ​"Was für ein Jahr haben wir gespielt, ich hoffe, wir werden im neuen Jahr so weiterspielen. n letzter Sekunde so ein Tor und damit so ein wichtiger Sieg."

Lukas Hradecky (Bayer Leverkusen): "Wir waren in der ersten Halbzeit dominant, hätten vielleicht sogar mehr Tore schießen können. Dann haben wir Geschenke verteilt. Das sind kindische Fehler, komplett unnötig"