Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute: TV, LIVE-STREAM, Übertragung

Wo wird das Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern München heute im TV und LIVE-STREAM übertragen?

Der FC Bayern München ist am Sonntag zu Gast bei Bayer Leverkusen (17.30 Uhr).

Nach dem 6:1-Sieg des BVB gegen Köln am Samstag steht Bayern unter Zugzwang. Schließlich will der Rekordmeister vor dem direkten Duell am kommenden Spieltag vor den Dortmundern stehen.

GOAL verrät Euch in diesem Artikel, welcher Sender Leverkusen gegen Bayern heute überträgt.

Bayer Leverkusen vs. Bayern München: Datum und Uhrzeit

Spiel: Bayer Leverkusen vs. Bayern München Datum: Sonntag, 19. März 2023 Anstoß: 17:30 Uhr Ort: BayArena

Wo kann ich Leverkusen gegen Bayern heute live schauen?

Die Bundesliga am Sonntag gibt es immer live und exklusiv bei DAZN.

Der Streamingdienst überträgt daher natürlich auch heute das Topspiel zwischen Leverkusen und Bayern. Die Sendung beginnt um 16.45 Uhr mit Vorberichten, ab 17.30 Uhr rollt dann der Ball in der BayArena.

Um dabei sein zu können, benötigt Ihr ein Abo bei DAZN. Alle Infos zu den Preisen und Paketen bekommt Ihr HIER.

Land TV-Sender LIVE-STREAM Deutschland DAZN 1 DAZN

Bayer Leverkusen vor dem Spiel

Bayer Leverkusen muss auf Charles Aranguiz und Andrey Lunev verzichten, die sich an der Wade bzw. am Rücken verletzt haben. Zudem sind Patrik Schick, Karim Bellarabi und Nadiem Amiri fraglich.

Voraussichtliche Startelf: Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapie; Frimpong, Andrich, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Azmoun

Bayern München vor dem Spiel

Lucas Hernandez und Manuel Neuer sind derzeit die einzigen Langzeitausfälle im Kader von Julian Nagelsmann.

Eric Maxim Choupo-Moting, der schon gegen Augsburg fehlte, wird wohl auch an diesem Wochenende nicht zum Einsatz kommen.

Voraussichtliche Startelf: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Coman, Goretzka, Kimmich, Davies; Musiala, Mane; Müller