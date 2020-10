Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: So wird die Bundesliga übertragen

Monatgsspiel in der Bundesliga: Leverkusen empfängt Augsburg. Goal erklärt, wo das Spiel heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Zum Abschluss des 5. Spieltages der trifft auf den . Die Partie wird um 20.30 Uhr in der BayArena angepfiffen.

Die Augsburger sind überraschend gut in diese Saison gestartet, die Gäste reisen also mit viel Selbstvertrauen an. Leverkusen hat mit sechs Punkten nach vier Spielen noch Luft nach oben.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Mehr Teams

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Wettbewerb : Bundesliga (5. Spieltag)

: Bundesliga (5. Spieltag) Datum : Montag, 26. Oktober 2020

: Montag, 26. Oktober 2020 Uhrzeit : 20.30 Uhr

: 20.30 Uhr Ort: BayArena

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind zwischen dem Pay-TV-Sender Sky und dem Streamingdienst DAZN aufgeteilt. Sky zeigt alle Spiele, die samstags und sonntags ab 15.30 Uhr angepfiffen werden, alle anderen Partien gibt es bei DAZN zu sehen. Gleichzeitig bedeutet das, dass es die Bundesliga leider nicht im Free-TV zu sehen gibt. Wer Neukunde bei DAZN ist, bekommt den ersten Monat des Abonnements allerdings geschenkt, das ist also ein Weg, um die Bundesliga kostenlos sehen zu können.

Read up on our next opponents:

FC Augsburg



🔜 #B04FCA https://t.co/phQszd5THH — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 25, 2020

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im LIVE-STREAM

DAZN geht heute Abend ab 20.15 Uhr auf Sendung und zeigt das Spiel über die vollen 90 Minuten im LIVE-STREAM. Euer Kommentator ist Jan Platte, Sebastian Kneißl kommt als Experte zum Einsatz. Über diesen Link gelangt Ihr direkt zur Übertragung.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im LIVE-STREAM: DAZN

Am besten schaut Ihr die Übertragung über die DAZN-App, die es als kostenlosen Download im jeweiligen Store gibt. Dabei spielt das mobile Endgerät keine Rolle, solange es über einen Internetzugang verfügt. Die App ist auf dem Smart-TV in den meisten Fällen schon vorinstalliert.

Hier haben wir die wichtigsten Links zum Download der App:

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Der LIVE-TICKER

Der kostenlose LIVE-TICKER von Goal ist eine gute Ergänzung zum Stream. Hie erfahrt Ihr alles rund um die Statistiken zum Spiel und den aktuellen Tabellenstand der Bundesliga - schaut mal rein!



Bild: imago images / Sven Simon

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights

Falls Ihr das Spiel verpasst haben solltet, könnt Ihr Euch auf DAZN nur 40 Minuten nach dem Schlusspfiff die Highlights ansehen. Wer möchte, der kann sich sogar das ganze Spiel im Re-Live gönnen.

Aktuell loht es sowas von, DAZN zu abonnieren, denn das Portal streamt jeden Tag spannende Sportevents, wie zum Beispiel die , , Bundesliga, , , , NFL, NBA, NHL, MLB, UFC, Boxen, Darts, Motorsport, Tennis und viele weitere. Nach dem Gratismonat kostet DAZN 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo . DAZN ist jederzeit kündbar.

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Teams im Vergleich

Bayer Leverkusen bisher 20 Spiele (wettbewerbsübergreifend) FC Augsburg 14 Siege 0 6 Remis 6 45 Tore 18 323,5 Mio. Euro Marktwert 96,4 Mio. Euro Moussa Diaby (32 Mio. Euro) wertvollster Spieler Felix Uduokhai (10 Mio. Euro)

Bayer Leverkusen gegen FC Augsburg heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überlick