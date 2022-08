Bayer Leverkusen leiht Callum Hudson-Odoi vom FC Chelsea aus

Callum Hudson-Odoiwechselt in die Bundesliga. Der Offensivspieler des FC Chelsea wechselt auf Leihbasis zu Bayer Leverkusen.

Der Wechsel von Callum Hudson-Odoi zu Bayer Leverkusen ist perfekt. Der 21-Jährige wechselt für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Chelsea zum Bundesligisten, teilten beide Klubs am Dienstag mit.

"Mit Callum Hudson-Odoi haben wir einen schnellen und durchsetzungsfähigen Außenbahnspieler verpflichtet. Er bringt alles mit, um uns sofort weiterzuhelfen“, sagt Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes über den Offensivspieler, der bei der Werkself die Rückennummer 17 tragen wird.

Callum Hudson-Odoi war Kandidat beim FC Bayern

Für Hudson-Odoi ist der Wechsel nach Deutschland "eine total spannende Sache, und mit Bayer 04 Leverkusen kann ich auch noch in der Champions League spielen", sagte er.

Der dreimalige englische Nationalspieler war in der Vergangenheit bereits häufiger mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht worden, dieser kam aber nie zustande. Bei Chelsea spielte Hudson-Odoi zuletzt nur eine Nebenrolle in den Planungen von Trainer Thomas Tuchel. In Leverkusen dürfte er aufgrund einiger Verletzter direkt seine Einsatzzeiten bekommen.