Nach der Länderspielpause kommt es zum Duell zwischen Bayer Leverkusen und dem BVB. Bei Goal erfahrt Ihr, wo das Spiel im TV und STREAM zu sehen ist.

Die Länderspielpause ist aus Sicht von Bundesliga-Fans endlich vorbei! Am Samstag, den 11. September, ist der BVB um 15.30 Uhr zu Gast bei Bayer Leverkusen.

Die Begegnung kann durchaus als Spitzenspiel bezeichnet werden, die Werkself steht nach einem starken Saisonstart mit sieben Punkten aus drei Spielen nämlich auf Platz zwei.

Auch Borussia Dortmund ist ordentlich in die Spielzeit gestartet, sechs Punkte nach drei Partien bedeuten derzeit den fünften Tabellenplatz. Kann das Team von Trainer Marco Rose an Bayer vorbeiziehen?

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live sehen: Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Übertragung der Bundesliga live im TV und im LIVE-STREAM!

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund): Das Spiel im Überblick

Wettbewerb Bundesliga | 4. Spieltag Begegnung Bayer Leverkusen vs. BVB Anpfiff 11. September - 15.30 Uhr Ort BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV: Wer überträgt die Bundesliga?

Der Pay-TV-Sender Sky aus Unterföhring hat in der Spielzeit 2021/22 die Übertragungsrechte an allen Samstagsspielen der Bundesliga. Folglich läuft auch das Gastspiel vom BVB bei Bayer Leverkusen an diesem Samstag auf Sky - und das exklusiv! Im Free-TV wird es keine Übertragung geben.

Fans beider Mannschaften werden wissen, dass man für Sky ein kostenpflichtiges Abonnement braucht. Die unterschiedlichen Vertragsmodelle könnt Ihr der Webseite des Anbieters entnehmen.

Die Vorberichterstattung auf die Samstagskonferenz beginnt bereits um 14:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und wird von Britta Hofmann moderiert. Ihr zur Seite steht Dietmar Hamann als Experte.

Bayer Leverkusen gegen den BVB wird - wie bereits erwähnt - um 15:30 Uhr angepfiffen und von Marcus Lindemann kommentiert. Das Einzelspiel läuft auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD).

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet Euch zwei Alternativen, falls Ihr keine Möglichkeit habt, das Gastspiel der Dortmund in Leverkusen vor dem TV-Gerät verfolgen zu können. Das Zauberwort heißt hier: LIVE-STREAM!

Habt Ihr noch kein TV-Abo bei Sky, ist der einfachste Weg hierbei Sky Ticket! Alles, was Ihr benötigt, ist eine stabile Internetverbindung sowie ein mobiles Gerät oder einen Smart-TV. Nachdem Ihr Euch für eine der Sky-Ticket-Optionen entschieden habt, könnt Ihr direkt losstreamen und das Spiel live verfolgen. Weitere Informationen sowie die Preise von Sky Ticket gibt es hier!

Seid Ihr bereits Sky-TV-Kunden, habt Ihr kostenlosen Zugriff auf Sky Go. Dort könnt Ihr das gesamte TV-Programm auch im LIVE-STREAM verfolgen. Hier könnt Ihr Sky Go auf Eurem Desktop, Handy oder Tablet installieren.

Bundesliga-Samstag: Highlight-Show auf DAZN

Live läuft die Bundesliga bei DAZN nur am Freitag und Sonntag. Trotzdem bietet Euch der Streaminganbieter aus Ismaning die Möglichkeit, samstags die Highlights der Nachmittagsspiele noch einmal Revue passieren zu lassen.

Ab 17.30 Uhr starten dort die Zusammenfassungen aller Begegnungen. Voraussetzung, um die Highlight-Show sehen zu können, ist jedoch ein DAZN-Abo.

Ein solches gibt es für nur 14,99€ pro Monat. Bei einer Jahresmitgliedschaft könnt Ihr das Angebot von DAZN mit umgerechnet 12,50€ pro Monat günstiger nutzen. Diese kostet einmalig 149,99€. Neukunden haben sogar die Möglichkeit, mit einem kostenlosen Probemonat auf DAZN zu starten. Den Link dazu findet Ihr hier. Doch den Gratismonat wird es nur noch bis zum 30. September geben!

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute LIVE im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

So spielt Leverkusen:

Die Startelf des BVB:

Kobel - Guerreiro, Pongracic, Akanji, Meunier - Witsel, Dahoud, Bellingham, Reus, Brandt - Haaland

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Bundesliga heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr seids unterwegs und habt keine Chance, Bayer Leverkusen gegen den BVB im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem!

Goal bietet einen kostenlosen LIVE-TICKER zur Begegnung an. Über diesen Link gelangt Ihr dorthin!