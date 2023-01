Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live auf DAZN oder Sky? Die Bundesliga im TV und STREAM sehen

Der BVB bekommt es in der Bundesliga mit Leverkusen zu tun. Bei GOAL findet Ihr alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Am heutigen Sonntagabend (29. Januar 2023) ist der BVB (Borussia Dortmund) zu Gast bei Bayer 04 Leverkusen. Anpfiff für das Spiel in der Bay-Arena in Leverkusen ist um 17.30 Uhr.

Nach der Winterpause haben sich beide Teams mit Siegen zurückgemeldet. Die Borussia konnte sich mit 4:3 gegen den FC Augsburg durchsetzen, während das Team von Trainer Xabi Alonso mit 3:2 gegen Mönchengladbach erfolgreich war. Die Dortmunder wollen natürlich auch heute drei Punkte einfahren, um die oberen Tabellenplätze nicht aus den Augen zu verlieren. Am Ende der Saison soll der BVB, wenn es nach Coach Edin Terzic geht, nämlich auf einem Champions-League-Platz stehen.

Alle relevanten Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM findet Ihr hier bei GOAL.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Eckdaten zum Spiel

Begegnung Bayer 04 Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 29. Januar - 17.30 Uhr Spielort Bay-Arena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Gibt es eine TV-Übertragung der Partie?

Um es kurz zu machen, nein, eine Übertragung des Spiels zwischen Leverkusen und Dortmund im TV gibt es nicht. Die Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse laufen bei Sky im Pay-TV. Verantwortlich für die Übertragung der Bundesligaspiele am Freitag und Sonntag ist aber allein der Sport-Streamingdienst DAZN. Wie Ihr dort jetzt zusehen könnt, erklären wir Euch im nächsten Abschnitt.

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei DAZN

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei DAZN um einen Streamingdienst, der ausschließlich Sportinhalte überträgt. Hier könnt Ihr eine riesige Auswahl an Livesport-Übertragungen aus der ganzen Welt sehen. Unter anderem zeigt DAZN neben der Bundesliga auch die Champions League sowie die französische, italienische und spanische Liga.

Der Streamingdienst aus Ismaning hat aber natürlich nicht nur Fußball im Angebot. Ebenso könnt Ihr dort nämlich die NBA, NFL, Motorsport, die UFC, Tennis und Darts sehen. Kostenlos ist das natürlich nicht möglich, für ein DAZN-Abo müsst Ihr bezahlen.

Wenn Ihr das komplette Programm von DAZN sehen möchtet, dann werden 39,99 Euro pro Monat im Monatsabo fällig oder 29,99 Euro monatlich im Jahresabo. Allerdings bietet DAZN mittlerweile auch verschiedene Abo-Modelle zu unterschiedlichen Preisen an. Genaueres dazu erfahrt Ihr hier.

Wenn Ihr dann ein DAZN-Abo abgeschlossen habt, mit dem Ihr die Bundesliga sehen könnt, könnt Ihr heute ab 16.45 Uhr die Vorberichte zum Spiel bei DAZN mit Moderatorin Laura Wontorra sehen. Pünktlich zum Anpfiff 45 Minuten später übernehmen dann Kommentator Jan Platte und Experte Sandro Wagner.

Mehr Infos zu DAZN findet Ihr hier:

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Mit GOAL zum LIVE-TICKER

Ihr wollt nichts verpassen, wenn Leverkusen heute Abend auf den BVB trifft, könnt aber den STREAM nicht live verfolgen? Dann haben wir mit dem LIVE-TICKER von GOAL genau das Richtige für Euch.

Hier werdet Ihr sofort informiert, wenn der Schiedsrichter die gelbe Karte zückt, eine Auswechslung stattfindet oder ein Tor fällt - und das natürlich völlig kostenlos.

Hier geht es zum LIVE-TICKER für die Begegnung Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund)

Bayer Leverkusen vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und STREAM: Die Aufstellungen

Wenn Ihr die Aufstellungen der Teams noch vor Anpfiff wissen wollt, dann schaut hier noch einmal ab einer Stunde vor Beginn der Partie vorbei.