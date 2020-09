Bayer Leverkusen: Arias-Transfer perfekt

Bayer Leverkusen verstärkt seinen Kader mit einem international erfahrenen Kolumbianer: Santiago Arias schließt sich auf Leihbasis der Werkself an.

Bundesligist hat den kolumbianischen Nationalspieler Santiago Arias verpflichtet. Der 28-Jährige kommt von zunächst auf Leihbasis für eine Saison, im Anschluss besitzt Bayer eine Kaufoption, die bei zehn bis zwölf Millionen Euro liegen soll.

"Wir haben einen sehr erfahrenen Spieler verpflichtet, der uns schnell weiterhelfen wird", sagte Leverkusens Sport-Geschäftsführer Rudi Völler. "Wegen der hohen Belastung in den vielen uns bevorstehenden englischen Wochen war dieser Transfer wichtig für die Statik unserer Mannschaft", ergänzte er.

Leverkusen ist für Arias die vierte Europa-Station

"Ich freue mich sehr auf die und auf meine neuen Mitspieler. Wir haben eine Mannschaft, mit der wir viel erreichen können – dabei will ich helfen", erkärte Arias bei seiner Vorstellung.

Der 53-fache Nationalspieler lief in Europa in seiner Karriere auch schon für in und die PSV in den Niederlanden auf.