Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: TV, LIVE-STREAM, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am heutigen Sonntagnachmittag ist der 1. FC Köln zu Gast bei Bayer Leverkusen. Das Bundesligaspiel wird um 15:30 Uhr in der BayArena in Leverkusen angepfiffen.

Leverkusen steht aktuell als Tabellendritter direkt hinter dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Aber auch der 1. FC Köln schielt mit einem Auge noch auf die internationalen Plätze. Dort befindet man sich mit 36 Punkten auf dem achten Platz. Ob Leverkusen sich heute weiter auf den Champions-League-Plätzen festsetzen kann oder ob Köln einen Schritt Richtung Europa macht, erfahren wir dann ab 15:30 Uhr.

GOAL liefert Euch alle Infos zur Übertragung der Partie im TV und LIVE-STREAM.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Die Partie im Überblick

Begegnung Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln Wettbewerb Bundesliga Anpfiff 13. März - 15:30 Uhr Spielort BayArena (Leverkusen)

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Gibt es eine Übertragung im TV?

Verantwortlich für die Übertragung der Bundesliga sind der Streamingdienst DAZN sowie der Pay-TV-Sender Sky. Ersterer zeigt alle Spiele am Freitag und Sonntag, die restlichen Partien sind exklusiv bei Sky zu sehen. Daraus lässt sich also folgern, dass die heutige Partie nur bei DAZN zu sehen ist. Da es sich dabei aber um einen reinen Streamingdienst handelt, gibt es für das Spiel zwischen Leverkusen und Köln leider keine klassische TV-Übertragung.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Die Übertragung im LIVE-STREAM

Aber wie könnt Ihr jetzt eigentlich bei DAZN zusehen? Wir klären Euch auf. Um Zugriff auf das riesige LIVE-STREAM-Programm dort zu bekommen, müsst Ihr erst einmal ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Dabei müsst Ihr mit 29,99 Euro monatlich für ein Monatsabo rechnen. Bei einem Jahresabo zahlt Ihr pro Monat 24,99 Euro oder einmalig 274,99 Euro (die günstigste Variante). Dafür könnt Ihr dann alles per STREAM verfolgen, was DAZN zu bieten hat.

Und das ist eine ganze Menge. Hier läuft nicht nur die Bundesliga, sondern auch LaLiga, Serie A und Ligue 1, genauso wie der Großteil aller Champions-League-Spiele. Dazu kommen noch Übertragungen der NBA und NFL. Aber auch Fans von Darts, Boxen, Motorsport oder UFC kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten. Wer jetzt neugierig geworden ist, der findet hier den Link, um sich bei DAZN anzumelden.

Jetzt aber zurück zum Spiel. Wenn Ihr ein Abo bei DAZN abgeschlossen habt, könnt Ihr heute dann dort ab 15:00 Uhr die Vorberichte mit Flo Hauser verfolgen, bevor dann zum Anpfiff eine halbe Stunde später Kommentator Nico Seepe und Experte Sebastian Kneißl übernehmen.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live: Der LIVE-TICKER zum Spiel

Bei GOAL haben wir natürlich auch wieder einen LIVE-TICKER für Euch. Damit werdet Ihr direkt informiert, sobald etwas auf dem Spielfeld geschieht. Egal ob Tor, Gelbe Karte oder Großchance, Ihr bleibt up to date.

Hier geht es zum LIVE-TICKER

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln heute live im TV und STREAM sehen: Die Aufstellungen

Sobald die Teams ihre Aufstellungen bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.