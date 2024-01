Bayer 04 Leverkusen bemühte sich wohl um Thomas Tuchel

In seiner Trainerkarriere stand Thomas Tuchel schon bei mehreren Top-Klubs unter Vertrag, dazu hätte wohl auch Bayer 04 Leverkusen zählen können.

WAS IST PASSIERT? Thomas Tuchel war nach seinem Engagement beim FSV Mainz 05 offenbar als Trainer bei Bayer 04 Leverkusen im Gespräch. Das geht aus dem Bild-Podcast "Bayern Insider" hervor.

WAS IST DER HINTERGRUND? Demnach habe es nach Tuchels Rücktritt in Mainz im Sommer 2014 ein Gespräch zwischen Rudi Völler und dem heute 50-Jährigen am Frankfurter Flughafen gegeben, in welchem über eine mögliche Anstellung bei der Werkself diskutiert wurde. Letztlich hätten sich Leverkusen und die 05er jedoch nicht auf eine Ablösesumme einigen können, welche aufgrund seines noch bis 2015 gültigen Vertrages fällig geworden wäre.

DIE BILDER ZUR NEWS:

SID

Getty Images

WIE GING ES WEITER? Im Frühjahr 2015 wurde Tuchel schließlich als neuer Trainer von Borussia Dortmund vorgestellt, wo er Jürgen Klopp beerbte. Seit März 2023 ist der 50-Jährige Trainer des FC Bayern München.