Barcelona-Trainer Xavi Hernandez hat den Verein öffentlich aufgefordert, in den Vertragsgesprächen mit Gavi und Ronald Araujo eine Einigung zu erzielen. "Der Klub kann es sich nicht leisten, sie zu verlieren", sagte der 42-Jährige auf einer Pressekonferenz am Samstag: "Sie sind für die Zukunft sehr wichtig für uns und das zeige ich mit den Minuten, die ich ihnen gebe."

Beide Spieler gehören seit der Ankunft Xavis zu den Leistungsträgern, stehen beim katalanischen Verein aber nur noch bis 2023 unter Vertrag. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, sollen die Verhandlungen wegen finanzieller Differenzen zuletzt ins Stocken geraten sein. Demnach warten die Spieler auf eine neuerliche Offerte, nachdem sie ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt hatten.

Barca-Präsident Laporta macht Druck auf Gavi und Araujo

Nach Aussage von Präsident Joan Laporta können sich beide Spieler eine Zukunft in Barcelona durchaus vorstellen. "Wir wollen, dass sie bleiben, und sie wollen auch bleiben", sagte er in einem Interview mit El Periodico, betonte jedoch in Hinblick auf die finanziellen Rahmenbedingungen: "Ich hoffe, sie werden sich an die Gehaltsgrundlagen anpassen, die ihnen entsprechen."

Araujo war zuletzt mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht worden, an Gavi soll unter anderem der FC Liverpool Interesse bekunden. "Ich bin optimistisch und hoffe, dass bald eine Lösung gefunden werden kann", erklärte Xavi vor der Begegnung mit dem FC Sevilla am Sonntag (21 Uhr im LIVE-TICKER): "Ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Das hoffe ich jedenfalls."