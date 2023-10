Barcelona will Vitor Roque wohl schon im Januar von Athletico Paranaense holen

Barcelona will sich schon im Januar mit Vitor Roque verstärken. Sportdirektor Deco soll sich bald auf den Weg nach Brasilien machen.

WAS IST PASSIERT? Barcelona versucht angeblich, den für den kommenden Sommer geplanten Transfer von Vitor Roque von Athletico Paranaense auf den Januar vorzuziehen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo.

Barça hatte den Stürmer für 35 Millionen Euro für die Saison 2024/25 verpflichtet, doch nun will Deco, der Sportdirektor der Katalanen, dem Bericht zufolge bereits während der kommenden Länderspielpause nach Brasilien fliegen, um mit Roques Klub über ein Vorziehen des Transfer auf den Januar 2024 zu verhandeln.

WAS IST DER HINTERGRUND? Dem Bericht zufolge sind die Katalanen optimistisch, dass das Vorhaben gelingt. Ob sie den Brasilianer dann auch tatsächlich bei LaLiga registrieren können, wird unter anderem davon abhängen, wie viel Platz Barça noch in seinem Gehaltsbudget hat.

Ein wichtiger Faktor soll auch eine Zahlung von 'Libero' an den Klub sein: 40 Millionen Euro für die Anteile in Höhe von 29,5 Prozent an den Barça Studios sind dem Bericht zufolge am 10. Oktober fällig.