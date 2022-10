Barcelona will angeblich Verträge von Gerard Piqué und Jordi Alba im Winter auflösen

Gerard Piqué und Jordi Alba sind beim FC Barcelona nicht mehr erste Wahl. Deshalb will sich der Klub angeblich von ihnen trennen.

Der FC Barcelona hat Gespräche mit Gerard Piqué und Jordi Alba über eine vorzeitige Vertragsauflösung begonnen. Das berichtet die spanische Sportzeitung Sport. Demnach wollen die Katalanen die Arbeitspapiere der beiden Routiniers, die noch bis 2024 gültig sind, bereits in diesem Winter auflösen, da das Duo bei Trainer Xavi nicht mehr erste Wahl ist.

Das große Problem bei diesem Vorhaben sind allerdings wieder einmal die Finanzen bei Barça: Piqué und Alba stehen dem Bericht zufolge insgesamt noch 145 Millionen Euro zu, ein Betrag, den der Klub aktuell nicht zahlen kann.

Barça hofft auf ein Entgegenkommen bei Piqué und Alba

Piqué bekomme noch 80 Millionen Euro an ausstehenden und zukünftigen Gehältern, bei Alba liege die Summer bei 65 Millionen Euro. In den Gesprächen will Barcelona nun angeblich ausloten, inwieweit die beiden Spieler dem Klub finanziell entgegenkommen würden.

Getty Images

Sport berichtet, dass es bei Piqué Anzeichen für eine Einigung gibt, bei Alba jedoch nicht. Der Linksverteidiger sei an einer vorzeitigen Trennung nicht interessiert, sondern wolle seinen Vertrag bis 2024 erfüllen - und sein versprochenes Gehalt somit auch kassieren.