FC Barcelona sucht Suarez-Nachfolger: Kane, Mbappe, Rashford und Martinez angeblich Kandidaten

Kylian Mbappe, Harry Kane, Marcus Rashford und Lautaro Martinez sind wohl Kandidaten beim FC Barcelona. Mittelfristig könnten sie Luis Suarez beerben.

Der spanische Meister plant offenbar in naher Zukunft eine größere Summe in einen neuen Mittelstürmer zu investieren. Wie die Mundo Deportivo berichtet, sind dabei vier namhafte Stars in der Verlosung.

Wunschlösung für die Nachfolge des 32-jährigen Luis Suarez ist dem Bericht zufolge Kylian Mbappe von , der angeblich bereit wäre, zu verlassen, sofern PSG in der nicht um den Titel spielen kann.

Hohe Ablöse stellt für Barcelona angeblich kein Problem dar

Als Alternative nennt die spanische Zeitung zudem Harry Kane von , der allerdings noch bis 2024 bei den Spurs unter Vertrag steht. Eine hohe Ablösesumme im zweistelligen Millionenbereich, die sowohl für den Engländer als auch Mbappe fällig wäre, sei für Barca allerdings kein großes Problem, heißt es.

Mit Lautaro Martinez von und Marcus Rashford ( ) soll Barcelona zwei weitere Stürmer im Blick haben. In beiden Youngstern sollen die Verantwortlichen der Katalanen großes Potenzial sehen.