Barcelona-Star Lionel Messi: "Er ist einer der besten Torhüter der Welt"

Lionel Messi hat fast alle herausragenden Keeper der Welt schon einmal überwunden. Über einen Torhüter verliert der Argentinier nun nur lobende Worte.

Superstar Lionel Messi vom hat Jan Oblak von in den höchsten Tönen gelobt. Der Argentinier bezeichnete den Slowenen bei Bud Sports als "einen der besten Torhüter der Welt".

"Es ist schön, gegen ihn zu spielen", sagte Messi. "Er ist einer der besten Torhüter der Welt. Und es ist immer schön, gegen die Besten anzutreten", ergänzte er.

Messi: Spiele gegen Oblak "zusätzliche Motivation"

Oblak wurde unlängst zum Torhüter, der in am schnellsten auf 100 Zu-Null-Spiele gekommen ist. Der Atletico-Keeper benötigte nur 182 Duelle, um diesen Meilenstein zu erreichen.

In der aktuellen Spielzeit ließ Atletico in 13 Partien nur fünf Gegentore zu, Oblak spielte neunmal zu Null. "Es ist eine zusätzliche Motivation, gegen ihn zu versuchen, ein Tor zu machen, denn das ist richtig schwer. Das beweist er in jedem Spiel", schwärmte Messi von Oblak.