Barcelona-Star Alexia Putellas präsentiert neues spektakuläres Logo mit Nike [ANZEIGE]

Das mit Spannung erwartete Projekt der zweifachen Ballon-d'Or-Gewinnerin umfasst die Veröffentlichung eines atemberaubenden neuen Logos, das den Anfangsbuchstaben "A" aus dem Vornamen des Barca-Stars mit zwei 11en auf beiden Seiten zu einer Krone verwebt, die ihren königlichen Status in diesem Sport symbolisiert.

Das Monogramm – ein modernes und kraftvolles Design – bietet eine klare und optisch ansprechende Ästhetik, die den bedeutenden Einfluss der 140-fachen Nationalspielerin auf dem Spielfeld im Laufe der Jahre widerspiegelt.

Putellas, die wegen ihrer eleganten Spielweise den Spitznamen "La Reina" oder "Großmeisterin" trägt und dreimal die UEFA Women's Champions League gewonnen hat, war schon immer eine Inspiration für andere – aber sie würdigt auch die Ikonen, die ihr eigenes Spiel beeinflusst haben, wobei ein Spieler ihre Aufmerksamkeit mehr als alle anderen auf sich gezogen hat.

Nike

Ihre Vorliebe für die Nummer 11 stammt aus ihrer Kindheit, als sie Barcelona und insbesondere die brasilianische Spielmacher-Legende Rivaldo verfolgte, der die Weltmeisterin - Jahre, bevor sie selbst zu den Blaugrana kam - inspirierte.

"Als ich anfing, Barca zu schauen, war die Nummer 11 Rivaldo – ein Linksfuß", sagte sie. "Ich habe mich in diese Nummer verliebt. Jeder will die Nummer 10, aber die 11 ist etwas Besonderes. Wenn jemand die Nummer 11 sieht, möchte ich, dass er an Alexia denkt."

Von klein auf hat Putellas hart daran gearbeitet, ihr Handwerk zu perfektionieren. Seit weit über einem Jahrzehnt stellt sie nun schon ihre Weltklasse-Übersicht, ihre faszinierende Ballkontrolle und ihre selbstlose Vielseitigkeit unter Beweis.

Nachdem sie bei Espanyol die Karriereleiter erklommen hatte, verdiente sich die in Katalonien geborene Technikerin 2012 ihren Platz bei Barcelona, wo sie seitdem den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht hat. Sie hat über 330 Einsätze und mehr als 150 Tore für eine Mannschaft erzielt, die während ihrer bisherigen Zeit dort den spanischen Fußball dominiert.

Nun, mit mehr Erfahrung, einer Vitrine voller Trophäen und dem Wunsch, auch außerhalb des Spielfelds etwas zu bewegen, möchte die mehrfache Ballon d'Or-Gewinnerin auf einzigartige Weise ihre Spuren hinterlassen.

Nur wenige Auserwählte sind in der beliebtesten Sportart der Welt zum Synonym für eine bestimmte Rückennummer geworden, aber Putellas hat sich ihren Platz an der Spitze verdient und hofft, ihren Einfluss auf alle Teile der Welt auszuweiten und die Nummer 11 der Welt zu werden.

Mit der Enthüllung des Logos reiht sich die legendäre Mittelfeldspielerin neben anderen namhaften Sportlern und den größten Stars des Fußballs, Kylian Mbappe und Erling Haaland, als leuchtendes Vorbild für Millionen von Fans ein, die sich von ihrem Engagement und ihrem Ehrgeiz, die besten Athleten zu werden, inspirieren lassen.