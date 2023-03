Barcelona vs. Real Madrid: LIVE-STREAM, TV-Sender, Anstoß und Übertragung von El Clasico

GOAL hat in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung von Barcelona gegen Real Madrid im TV und LIVE-STREAM.

Am Sonntag (19. März) ist es mal wieder so weit: Der Clasico steht an! Der FC Barcelona empfängt Real Madrid, um 21 Uhr geht es los mit dem Duell der beiden Erzrivalen.

Es ist das insgesamt 255. Duell zwischen Barça und Real. Die Bilanz ist ausgeglichen: Beide Teams haben 101 Siege, zudem gab es bisher 52 Unentschieden.

Wer darf am Sonntagabend jubeln?

Barcelona vs. Real Madrid: Datum und Anstoßzeit

Spiel: Barcelona vs. Real Madrid Datum: Sonntag, 19. März 2023 Anstoß: 21 Uhr Ort: Camp Nou, Barcelona

Wo kann ich den Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid im TV und LIVE-STREAM schauen?

Für alle Fans des spanischen Fußballs in Deutschland ist seit Jahren DAZN die absolut richtige Adresse.

Der Streamingdienst überträgt nämlich alle Spiele aus LaLiga live - und natürlich dann auch das absolute Topspiel zwischen Barcelona und Real.

Ihr könnt im TV auf DAZN 1 zuschauen, einem der beiden linearen Fernsehsender des Streamingdienstes. Wie Ihr diesen Sender empfangen könnt und was das kostet, erfahrt Ihr HIER.

Und natürlich zeigt DAZN den Clasico auch im LIVE-STREAM. Los geht es am Sonntagabend bereits um 20.30 Uhr mit Vorberichten, ab 21 Uhr rollt dann der Ball.

Wenn Ihr das volle Programm von DAZN sehen wollt, kostet Euch das übrigens 29,99 Euro pro Monat im Jahresabo oder 39,99 Euro monatlich im Monatsabo. Weitere Informationen bekommt Ihr HIER.

Land TV-Sender LIVE-STREAM Deutschland DAZN 1 DAZN

Barcelona vs. Real Madrid: Die Lage vor dem Clasico

Barça geht als Tabellenführer in die Partie. Neun Punkte beträgt der Vorsprung der Xavi-Elf auf den Zweiten aus Madrid. Das bedeutet auch: Mit einem Sieg im Clasico wäre Barcelona der erste spanische Meistertitel seit 2019 kaum noch zu nehmen.

Real will das natürlich unbedingt verhindern. Gewinnen die Königlichen, schrumpft der Vorsprung der Katalanen auf sechs Zähler - und alles ist wieder offen.