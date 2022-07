Barcelona bereitet wohl finales Angebot für Raphinha vor

Vor allem auch Chelsea hat wohl Interesse an Raphinha, der Brasilianer soll aber zu Barca tendieren. Gibt es nun ein finales Angebot?

Der FC Barcelona hält sein Interesse an Flügelspieler Raphinha wohl weiterhin aufrecht und soll nun ein finales Angebot für den Brasilianer von Leeds United abgegeben haben. Das berichtet die Sport.

Demnach bieten die Katalanen 55 Millionen Euro an Ablöse für Raphinha und warten nun auf eine Antwort aus Leeds.

Raphinha will offenbar unbedingt zu Barca

Der FC Chelsea soll zwar ein höheres Angebot für den brasilianischen Nationalspieler abgegeben haben - da Raphinha selbst aber offenbar verdeutlicht hat, unbedingt nach Barcelona wechseln zu wollen, haben die Blaugrana wohl dennoch gute Karten.

Der 25-Jährige war 2020 von Stade Rennes nach Leeds gewechselt, schaffte über starke Leistungen für die Engländer den Sprung in die Selecao. Vergangene Saison kam Raphinha auf elf Tore und drei Assists in der Premier League, sein Vertrag in Leeds ist noch bis 2024 datiert.