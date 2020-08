Barcelonas Marc-Andre ter Stegen wird am Knie operiert

Noch eine schlechte Nachricht für den FC Barcelona: Stammkeeper Marc-Andre ter Stegen muss am Dienstag am Knie operiert werden.

Marc-Andre ter Stegen vom wird am Dienstag am rechten Knie operiert. Das teilte der Klub am Montag offiziell mit.

Demnach werde sich der deutsche Nationaltorhüter einem Eingriff am Gelenk unterziehen, um Probleme mit der Patellasehne zu beheben.

Ter Stegen: Drei bis vier Monate Ausfall?

In spanischen Medien war bereits vor einigen Wochen über diese geplante Operation spekuliert worden, die nun nach dem Barca-Aus in der durchgeführt wird. Ter Stegen habe schon seit längerer Zeit Schmerzen im Knie gehabt.

Die spanische Sportzeitung AS hatte von einer Ausfallzeit von drei bis vier Monaten geschrieben. Damit würde ter Stegen fast die komplette erste Saisonhälfte der kommenden Spielzeit verpassen.

Am Montag gab Barca zudem bekannt, dass Trainer Quique Setien aus seinem Amt entlassen wird. Ein Nachfolger soll schon bald vorgestellt werden.