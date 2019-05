Wegen Champions-League-Aus: FC Barcelona spart fünf Millionen Euro bei der Coutinho-Ablöse

Der FC Barcelona durchlebte eine dunkle Nacht in Anfield. Ein kleiner Trost: Finanziell profitieren die Katalanen vom Aus in der Königsklasse.

Das Ausscheiden im Champions-League-Halbfinale gegen den (0:4) hat für den zumindest aus finanzieller Sicht einen positiven Nebeneffekt.

Eine Klausel im Vertrag von Angreifer Philippe Coutinho sieht laut eines Berichts der spanischen Sportzeitung As vor, dass die Katalanen im Falle eines Titelgewinns in der Königsklasse rund fünf Millionen Euro an dessen Ex-Klub Liverpool überweisen müssen. Durch das Ausscheiden in der Runde der letzten Vier wird diese Zahlung nun definitiv nicht fällig.

Fabio Capello kritisiert Coutinho: "In Auswärtsspielen macht er gar nichts"

Coutinho war im Januar 2018 für 135 Millionen Euro Ablöse von Liverpool nach Barcelona gewechselt. Im Rahmen der Verhandlungen waren eben auch einige weitere Bonuszahlungen vereinbart worden.

Bei der ersten Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte enttäuschte der Brasilianer jedoch am Dienstagabend und wurde bereits nach 60 Minuten ausgewechselt.

Im Anschluss an die Partie geriet der 26-Jährige aufgrund seiner Leistung in die Kritik. "Aus meiner Sicht hätte er nicht spielen sollen. In Auswärtsspielen macht er gar nichts", ließ beispielsweise der ehemalige England-Coach Fabio Capello verlauten.